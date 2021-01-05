Президент Азербайджану оголосив звільнене місто Шуша культурною столицею країни

Місто Шуша з 1992 по 2029 рік перебувало під владою невизнаної «Нагірно-Карабаської республіки»

Роботи з реставрації Шуші вже розпочаті

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив місто Шуша в Нагірному Карабасі столицею азербайджанської культури. Воно було під контролем невизнаної Нагірно-Карабахської республіки 28 років.

Про це повідомило азербайджанське інформаційне агентство APA.Az.

«Я оголошую Шушу столицею азербайджанської культури. Місто Шуша цього заслуговує. Я думаю, що його можна вважати не лише культурною столицею Азербайджану, а й регіону. Культурне життя Шуші має бути насиченим. Роботи з реставрації Шуші вже розпочаті», - сказав Алієв.

Азербайджанский президент наголосив, що мечеті в Шуші мають бути капітально відремонтовані. За його словами, вірмени нібито зруйнували понад 60 азербайджанських храмів, а в Агдамській мечеті утримували свиней та корів.

Крім того, президент країни дав розпорядження побудувати в місті Фізулі міжнародний аеропорт. Цей населений пункт перебував під контролем Вірменії з 1993 до 2020 року і був частиною так званого «поясу безпеки».

Алієв зазначив, що місце для аеропорту вже вибрали, а побудувати та ввести в експлуатацію його злітно-посадкову смугу планують вже в цьому році.

Через військові успіхи Азербайджану в Карабасі влада Вірменії змушена була погодитись на невигідну угоду, яка, серед іншого, передбачає, що Єреван має віддати Азербайджану фактично весь так званий «пояс безпеки» - це райони Азербайджану, захоплені вірменами під час попередньої війни.

Вони мали забезпечувати безпеку власне самої невизнаної «Нагірно-Карабаської республіки». Ті райони «НКР», які Баку вже зайняв, також залишаються під контролем Азербайджану.

Крім припинення вогню, країни домовилися про те, що в Нагірному Карабасі щонайменше на 5 років розташуються російські миротворці, натомість Вірменія свої сили виведе.