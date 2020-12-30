Туреччина відправила військових контролювати мир в Нагірному Карабаху

Російсько-турецький Центр у Нагірному Карабаху запрацює у січні 2021 року

До російсько-турецького Центру з контролю за режимом припинення вогню приїхали один генерал і 35 офіцерів турецьких збройних сил

Туреччина відправила до Нагірного Карабаху одного генерала і 35 офіцерів своїх збройних сил. Про це у вівторок заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, пише вірменська служба «Радіо Свобода».

Акар також підтвердив, що турецькі військовослужбовці, які будуть задіяні в роботі російсько-турецького Центру з контролю за режимом припинення вогню, вже виїхали в Азербайджан.

Раніше турецька телекомпанія NTV повідомляла про те, що військових направили до Азербайджану. За даними телекомпанії, російсько-турецький Центр запрацює в січні 2021 року.

Як повідомлялося 28 грудня, Азербайджан заявив про новий бій з вірменами, у якому були загиблі.

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.

Водночас 12 грудня президент Вірменії Армен Саркісян заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир’я у Нагірному Карабасі. Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир’я.

25 грудня повідомлялося, що у Азербайджані розпочалась демобілізація.