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    Лідери Вірменії та Азербайджану прибули до Москви на зустріч з Путіним

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    Алієв і Пашинян прилетіли 11 січня в Росію обговорити Карабах - Лідери Вірменії та Азербайджану прибули до Москви на зустріч з Путіним
    Алієв і Пашинян прилетіли 11 січня в Росію обговорити Карабах
    Фото з відкритих джерел

    Зустріч Путіна з Алієвим та Пашиняном відбудеться за декілька годин

    Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв прибули до Москви, де проведуть переговори щодо ситуації у Нагірному Карабасі з президентом Росії Володимиром Путіним, пишуть російські ЗМІ.

    «Так, вже прибув», - сказав посол Вірменії в РФ Вардан Тоганян, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

    Прес-секретарка прем’єра Вірменії Мане Геворкян повідомила у Facebook, що зустріч Пашиняна з Путіним і Алієвим в Москві почнеться через декілька годин.

    «Прем’єр-міністр Нікол Пашинян з робочим візитом прибув до Москви. Через декілька годин почнеться тристороння зустріч прем’єр-міністра Республіки Вірменія Нікола Пашиняна, президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва. За підсумками зустрічі буде представлений офіційний прес-реліз», - зазначила вона.

    Також посол Азербайджану в Москві Полад Бюльбюль огли повідомив ТАСС, що: «Президент Азербайджану прибув до Москви, його зустрічали заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, представники МЗС РФ і посольства республіки в Москві. На даний момент кортеж Алієва направляється в Кремль».

    Переговори лідерів Росії, Азербайджану і Вірменії пройдуть в Москві в понеділок за ініціативою президента РФ. Як повідомила пресслужба Кремля, сторони планують розглянути хід реалізації тристоронньої заяви щодо Нагірного Карабаху від 9 листопада 2020 року та обговорити подальші кроки щодо вирішення проблем регіону.

     

    Теги: Росія Путін Азербайджан Ільхам Алієв Вірменія Нагірний Карабах Нікол Пашинян
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