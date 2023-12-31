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Влада Білгородщини повідомила, скільки росіян учора вбила їхня ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада Білгородщини повідомила, скільки росіян учора вбила їхня ППО
Наслідки роботи російської ППО в Білгороді
фото з відкритих джерел

Понад сто жителів Білгородської області постраждали внаслідок учорашніх подій

За даними російської сторони, Збройні сили України минулої доби нібито атакували Білгородську область РФ. У регіоні працювала протиповітряна оборона. Загинули 24 людини. Про це повідомив губернатор Білгородщини В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

За даними посадовця, ЗСУ нібито випустили по населених пунктах Білгородської області приблизно 100 боєприпасів і завдали ще кількох атак за допомогою безпілотників.

Гладков відзвітував, що станом на 8:30 неділі загинуло 24 особи, 108 людей постраждали. Крім того, пошкоджено дев’ять приватних будинків, 453 квартири, фізкультурно-оздоровчий комплекс, сільгосппідприємство і 53 автомобілі.

Нагадаємо, що вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

Міністерство оборони Росії фактично визнало, що мешканці Білгорода загинули та отримали поранення у результаті роботи ППО. В українських спецслужбах також повідомили, що причиною вибухів у російському Білгороді стала робота російської ППО, внаслідок якої уламки впали просто у центрі міста.

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Теги: росіяни росія Білгород

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