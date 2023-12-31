Влада Білгородщини повідомила, скільки росіян учора вбила їхня ППО

Понад сто жителів Білгородської області постраждали внаслідок учорашніх подій

За даними російської сторони, Збройні сили України минулої доби нібито атакували Білгородську область РФ. У регіоні працювала протиповітряна оборона. Загинули 24 людини. Про це повідомив губернатор Білгородщини В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

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За даними посадовця, ЗСУ нібито випустили по населених пунктах Білгородської області приблизно 100 боєприпасів і завдали ще кількох атак за допомогою безпілотників.

Гладков відзвітував, що станом на 8:30 неділі загинуло 24 особи, 108 людей постраждали. Крім того, пошкоджено дев’ять приватних будинків, 453 квартири, фізкультурно-оздоровчий комплекс, сільгосппідприємство і 53 автомобілі.

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Нагадаємо, що вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

Міністерство оборони Росії фактично визнало, що мешканці Білгорода загинули та отримали поранення у результаті роботи ППО. В українських спецслужбах також повідомили, що причиною вибухів у російському Білгороді стала робота російської ППО, внаслідок якої уламки впали просто у центрі міста.