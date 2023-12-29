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Росія випустила «Кинджал» у напрямку Києва

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія випустила «Кинджал» у напрямку Києва

У столиці прогриміли вибухи

Моніторингові канали повідомляють про запуск російськими окупантами гіперзвукової ракети Х-47М/2 «Кинджал».

Про підвищену ракетну небезпеку повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Київ – укриття!» – йдеться в повідомленні.

Близько 7:52 у Києві пролунали вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

«Знову вибухи в столиці. Інтенсивно працює ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав він у телеграм-каналі.

Росія випустила «Кинджал» у напрямку Києва фото 1

Як повідомлялося, вранці 29 грудня в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Нагадаємо, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

«Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!» – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Теги: Київ ракета вибух росія окупанти

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