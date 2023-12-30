Ярош відреагував на вибухи в Білгороді та закликав відкинути емоції

Дмитро Ярош заявив, що в Сил оборони України не так багато боєкомплекту, щоб можна було «безконтрольно проявляти ненависть»

Після вибухів у російському Білгороді у суботу, 30 грудня, український громадсько-політичний діяч, екслідер «Правого сектору» та командувач «Української добровольчої армії» Дмитро Ярош заявив, що в Сил оборони України не так багато боєкомплекту, щоб можна було «безконтрольно проявляти ненависть». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Чи подобається мені як воно горить? Так. Але це – емоції, які ні в якому разі не можуть бути присутні на війні», – зауважив громадсько-політичний діяч.

Ярош назвав «логічні» цілі для ударів українською зброєю на території держави-агресорки.

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«Вважаю, що кожна українська ракета, дрон, снаряд, будь-який боєприпас мають вражати логічні цілі: особовий склад, бойову техніку, штаби, комунікації, виробничі потужності, логістичні хаби та маршрути ворога тощо. У нас не так багато б/к, щоб ми могли дозволяти собі безконтрольно проявляти ненависть… Орду треба нищити методично і системно», – наголосив він та закликав відкинути емоції.

Раніше в українських спецслужбах також повідомили, що причиною вибухів у російському Білгороді стала робота російської ППО, внаслідок якої уламки впали просто у центрі міста.

Нагадаємо, що вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.