Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ярош відреагував на вибухи в Білгороді та закликав відкинути емоції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ярош відреагував на вибухи в Білгороді та закликав відкинути емоції
Білгород зазнав атаки 30 грудня
фото з відкритих джерел

Дмитро Ярош заявив, що в Сил оборони України не так багато боєкомплекту, щоб можна було «безконтрольно проявляти ненависть»

Після вибухів у російському Білгороді у суботу, 30 грудня, український громадсько-політичний діяч, екслідер «Правого сектору» та командувач «Української добровольчої армії» Дмитро Ярош заявив, що в Сил оборони України не так багато боєкомплекту, щоб можна було «безконтрольно проявляти ненависть». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Чи подобається мені як воно горить? Так. Але це – емоції, які ні в якому разі не можуть бути присутні на війні», – зауважив громадсько-політичний діяч.

Ярош назвав «логічні» цілі для ударів українською зброєю на території держави-агресорки.

«Вважаю, що кожна українська ракета, дрон, снаряд, будь-який боєприпас мають вражати логічні цілі: особовий склад, бойову техніку, штаби, комунікації, виробничі потужності, логістичні хаби та маршрути ворога тощо. У нас не так багато б/к, щоб ми могли дозволяти собі безконтрольно проявляти ненависть… Орду треба нищити методично і системно», – наголосив він та закликав відкинути емоції.

Раніше в українських спецслужбах також повідомили, що причиною вибухів у російському Білгороді стала робота російської ППО, внаслідок якої уламки впали просто у центрі міста.

Нагадаємо, що вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

Теги: Дмитро Ярош ракета Білгород

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причиною вибухів у Білгороді стала робота російської ППО
Міноборони визнало, що мешканці Білгорода стали жертвами російської ППО
Сьогодні, 18:50
За даними російських ЗМІ, під час обстрілу Білгорода загинули 15 людей
Стало відомо, хто стоїть за вибухами в центрі Білгорода
Сьогодні, 17:21
У центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи
Щодо Білгорода. Усі претензії – до Путіна
Сьогодні, 16:08

Події в Україні

Атака на Харків: що відомо на даний час
Атака на Харків: що відомо на даний час
Від ворожого обстрілу на Запоріжжі загинув чоловік під час святкування дня народження
Від ворожого обстрілу на Запоріжжі загинув чоловік під час святкування дня народження
Ярош відреагував на вибухи в Білгороді та закликав відкинути емоції
Ярош відреагував на вибухи в Білгороді та закликав відкинути емоції
Удар по Харкову: серед потерпілих – журналіст із Великої Британії
Удар по Харкову: серед потерпілих – журналіст із Великої Британії
Арестович різко змінив риторику про війну
Арестович різко змінив риторику про війну
Окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300, постраждав готельний комплекс
Окупанти вдарили по Харкову ракетами типу С-300, постраждав готельний комплекс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
ЗСУ розповіли, кому не видаватимуть повістки на вулицях
19K
Обстріл Білгорода: кількість загиблих зросла до десяти, серед них є дитина
13K
Стало відомо, хто стоїть за вибухами в центрі Білгорода
9681
Росія висунула вимогу Польщі, перш ніж виправдовуватися за інцидент із ракетою
9422
Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото)
8182
Оборона Авдіївки: ЗСУ виконали три важливих завдання

Новини

Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Сьогодні, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Сьогодні, 04:14
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua