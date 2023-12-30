Переполох у Білогороді: місцеві скаржаться на зачинені укриття (відео)
У місті під час обстрілу зачинені укриття
Російський Білгород сьогодні вдень опинився під потужним обстрілом. Місцеві безуспішно намагаються сховатися в укриттях. Відео поширили місцеві Telegram-канали.
Жителі Білгород публікують кадри з зачиненими укриттями в місті. Кажуть, така ситуація спостерігається за низкою адрес.
Увага! Відео містить нецензурну лексику
Влада Білгородщини на скарги наразі не реагує.
Нагадаємо, що в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Влада повідомила, що в результаті «прильотів» нібито є загиблі та поранені.
До слова, ввечері 29 грудня в російському Білгороді пролунали вибухи. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл міста та пошкодження будинків.
Коментарі — 0