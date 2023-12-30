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Переполох у Білогороді: місцеві скаржаться на зачинені укриття (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Переполох у Білогороді: місцеві скаржаться на зачинені укриття (відео)
У Білгороді місцеві не можуть потрапити до укриттів під час обстрілу
фото: скриншот відео

У місті під час обстрілу зачинені укриття

Російський Білгород сьогодні вдень опинився під потужним обстрілом. Місцеві безуспішно намагаються сховатися в укриттях. Відео поширили місцеві Telegram-канали.

Жителі Білгород публікують кадри з зачиненими укриттями в місті. Кажуть, така ситуація спостерігається за низкою адрес.

Увага! Відео містить нецензурну лексику

Влада Білгородщини на скарги наразі не реагує.

Нагадаємо, що в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Влада повідомила, що в результаті «прильотів» нібито є загиблі та поранені.

До слова, ввечері 29 грудня в російському Білгороді пролунали вибухи. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл міста та пошкодження будинків. 

Теги: вибух обстріл укриття Білгород росіяни

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