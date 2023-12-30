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Стало відомо, хто стоїть за вибухами в центрі Білгорода

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стало відомо, хто стоїть за вибухами в центрі Білгорода
За даними російських ЗМІ, під час обстрілу Білгорода загинули 15 людей
фото: скріншот із відео

Після вибухів, за даними росіян, у місті було 10 пожеж

В українських спецслужбах кажуть, що причиною вибухів у російському Білгороді є роботи російської протиповітряної оборони. Там уламки впали просто у центрі міста. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Сили оборони відпрацювали по російських воєнних об'єктах Білгородської області, проте через непрофесійні дії російської ППО уламки впали у центрі міста.

Після вибухів, за даними росіян, у місті було 10 пожеж, а також лунала повітряна тривога і людей просили спуститися в укриття.

«Тривають спільні заходи Сил оборони як наслідок російських ракетних ударів по українських містах та вбивств цивільного населення. Українські Сили оборони відпрацьовують низку заходів щодо цілей, якими є саме військові об'єкти. Ураження цивільної інфраструктури, які ми спостерігаємо у Білгороді, є наслідком непрофесійних дій російської протиповітряної оборони, а також навмисних та спланованих провокацій», – кажуть у спецслужбах.

Тим часом, за даними російських ЗМІ, під час обстрілу Білгорода загинули 15 людей, двоє з них – діти. Постраждали 105 містян.

Нагадаємо, що вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

Теги: військові укриття Українська правда населення тривога

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