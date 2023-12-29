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Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка
Хакери отримали доступ до сотень тисяч документів російських компаній
фото з відкритих джерел

Як виявилось, одна з компаній цікавиться політичними поглядами своїх співробітників

Хактивісти зламали «УралВагонЗавод» і «Русснефть» та заволоділи великою кількістю документі, серед яких – особисті дані служби безпеки та досьє на про олігарха-втікача Сергія Курченка. Про це йдеться на сторінці міжнародної хактивістської групи Mare Head у соцмережі X (колишній Twitter).

Хактивісти повідомили про проникнення у внутрішні мережі «Русснефти» та отримання 857 тис документів, у тому числі – документацію служби безпеки компанії.  Cеред них – досьє на наближеного до експрезидента України Віктора Януковича олігарха-втікача Сергія Курченка та його партнерів: Сергія Троня, Олександра Динникова, Кирила Молодцова та Анатолія Мигаля.

Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка фото 1
Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка фото 2
Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка фото 3
Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка фото 4

«Русснефть» – шоста за величиною російська нафтова компанія, яка щороку добуває 6,68 млн т нафти та 2,17 млрд куб. м газу. Україна запровадила санкції проти чільних акціонерів компанії – братів Михайла та Саїд-Салама Гуцерієвих.

Також хактивісти показали, що мають доступ до внутрішніх документів російської нафтової компанії. У них міститься інформація про те, що служба безпеки відстежує політичні погляди своїх співробітників, зокрема їх активність на підтримку опозиційних політиків.

Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка фото 5

Група Mare Head також отримала доступ до понад 32 тис документів російського виробника бронетехніки «Уралвагонзавод». Серед них є інформація щодо скарг російських військових на продукцію заводу, відсутність фінансування та запасних частин для нових танків країни-агресорки Т-90 у листопаді 2023-го року.

Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка фото 6
Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка фото 7
Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка фото 8

Нагадаємо, фахівці української ІТ-армії паралізували роботу російської автоматизованої системи управління підприємствами 1С-Рарус. Вона налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як «Татнєфть» та ВТБ.

Крім того, українські хакери зламали російську базу даних системи бронювання «Сірена-Тревел». Вони отримали доступ до інформації про 664 мільйони перельотів за 16 років. Вони отримали імена, телефони та номери документів пасажирів.

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Теги: танки хакер Сергій Курченко росія

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