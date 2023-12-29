Хакери зламали «УралВагонЗавод» і «Руснефть». Серед документів – досьє на олігарха-втікача Курченка

Як виявилось, одна з компаній цікавиться політичними поглядами своїх співробітників

Хактивісти зламали «УралВагонЗавод» і «Русснефть» та заволоділи великою кількістю документі, серед яких – особисті дані служби безпеки та досьє на про олігарха-втікача Сергія Курченка. Про це йдеться на сторінці міжнародної хактивістської групи Mare Head у соцмережі X (колишній Twitter).

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Хактивісти повідомили про проникнення у внутрішні мережі «Русснефти» та отримання 857 тис документів, у тому числі – документацію служби безпеки компанії. Cеред них – досьє на наближеного до експрезидента України Віктора Януковича олігарха-втікача Сергія Курченка та його партнерів: Сергія Троня, Олександра Динникова, Кирила Молодцова та Анатолія Мигаля.

«Русснефть» – шоста за величиною російська нафтова компанія, яка щороку добуває 6,68 млн т нафти та 2,17 млрд куб. м газу. Україна запровадила санкції проти чільних акціонерів компанії – братів Михайла та Саїд-Салама Гуцерієвих.

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Також хактивісти показали, що мають доступ до внутрішніх документів російської нафтової компанії. У них міститься інформація про те, що служба безпеки відстежує політичні погляди своїх співробітників, зокрема їх активність на підтримку опозиційних політиків.

Група Mare Head також отримала доступ до понад 32 тис документів російського виробника бронетехніки «Уралвагонзавод». Серед них є інформація щодо скарг російських військових на продукцію заводу, відсутність фінансування та запасних частин для нових танків країни-агресорки Т-90 у листопаді 2023-го року.

Нагадаємо, фахівці української ІТ-армії паралізували роботу російської автоматизованої системи управління підприємствами 1С-Рарус. Вона налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як «Татнєфть» та ВТБ.

Крім того, українські хакери зламали російську базу даних системи бронювання «Сірена-Тревел». Вони отримали доступ до інформації про 664 мільйони перельотів за 16 років. Вони отримали імена, телефони та номери документів пасажирів.