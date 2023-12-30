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Міноборони визнало, що мешканці Білгорода стали жертвами російської ППО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони визнало, що мешканці Білгорода стали жертвами російської ППО
Причиною вибухів у Білгороді стала робота російської ППО
фото з відкритих джерел

ППО, ймовірно, збила деякі ракети, націлені на військові об’єкти на території Білгородської області

Міністерство оборони Росії фактично визнало, що мешканці Білгорода загинули та дістали поранення у результаті роботи ППО. Вибухи, які пролунали у суботу, 30 грудня, та викликали руйнування, у Міноборони держави-агресорки пояснили падінням уламків збитих українських ракет та реактивних снарядів.

В офіційному повідомленні військового відомства РФ підтвердили, що ППО, ймовірно, збила деякі ракети, націлені на військові об’єкти на території Білгородської області.

Міноборони визнало, що мешканці Білгорода стали жертвами російської ППО фото 1

За словами речників Міноборони РФ, Сили оборони України нібито завдали удару ракетами «Вільха» та реактивними снарядами Vampire чеського виробництва.

«Засобами ППО ракети «Вільха» та більшість реактивних снарядів РСЗВ Vampire було перехоплено. Декілька реактивних снарядів та касетні частини від збитих ракет «Вільха» потрапили по місту Бєлгород», – ідеться у повідомленні.

У військовому відомстві держави-агресорки повідомили про 14 загиблих та 108 постраждалих внаслідок непрофесійних дій російської протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше в українських спецслужбах також повідомили, що причиною вибухів у російському Білгороді стала робота російської ППО, внаслідок якої уламки впали просто у центрі міста.

Нагадаємо, що вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

Теги: Міноборони Міноборони РФ військові робота поранення

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