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Ігор Федик Керівник секції Південно-Східної Європи ЦДАКР

Народна декомунізація в Болгарії

glavcom.ua
Для того, щоб вважатись визволителем, треба когось визволяти. Росіяни цього досі не усвідомили
фото з відкритих джерел

Міф про «визволення» й сьогодні залишається одним з основних інструментів м’якої сили кремля в Болгарії

Сьогодні в Софії, в день савєцкай армії, свідомий болгарський громадянин потрощив табличку на символі радянської окупації Болгарії – пам’ятнику червоній армії, який серед болгар називається не інакше, як мОча (Монумент на червена армия).

Реакція спадкоємців визволителів була негайною. Посольство РФ в Болгарії опублікувало гнівний пост в стилі дідиваєвалі, в якому воно пише про «подвиг советских воинов освободивших Болгарию от нацизма», які зробили болгар «свободным народом».

Народна декомунізація в Болгарії фото 1

Отже, що тут можна сказати.

  1. Як би того не хотіли місцеві любителі братушок, і як би цьому не протидіяла москва, декомунізація в Болгарії є невідворотнім процесом. І цей процес стає все ближчим. Як кажуть у відомій українській рекламі: «Свято наближається».
  2. На табличці пам’ятника, яка сьогодні постраждала, пише: «Радянській армії визволительці від вдячного болгарського народу». Її пошкодження (як і неодноразові пошкодження самого пам’ятника), досить промовисто говорить про те, наскільки «вдячним» є болгарський народ армії-визволительці. І це не дивно, адже наслідки цього «визволення», Болгарія, як й інші країни, яким «пощастило» протягом більше чотирьох десятиліть співіснувати разом з тюрмою народів, вигрібають й по сьогодні.
  3. Тепер що стосується реакції посольства РФ. Вона є цілком зрозумілою, адже цей пам’ятник (як і багато інших подібних по всій Болгарії) є частиною радянського міфу, за допомогою якого, болгарам роками прививали відчуття вічної вдячності москві за їх «визволення від нацистів». Міф про «визволення» й сьогодні залишається одним з основних інструментів м’якої сили кремля в Болгарії. Для москви втрата пам’ятника = початок руйнування міфу = втрачання важелю впливу на Софію.

Однак, той в Болгарії, хто хоч трохи цікавиться історією своєї країни, знає і вважає червону армію ніякими не визволителями, а навпаки окупантами. А період перебування в соцтаборі – періодом радянської окупації.

Для того, щоб вважатись визволителем, треба когось визволяти. Правда ж є такою, що червона армія не визволяла болгар. На території Болгарії не було зіткнень між німецькими та радянськими військами. Коли червона армія прийшла в Болгарію, війська Вермахту вже покинули її територію. Відтак, Болгарію було «звільнено» радянськими військами без жодного пострілу.

Також немає радянських солдатів, які загинули в бою на болгарській землі. Загиблі були від зловживання метиловим спиртом, від ран, отриманих за межами Болгарії, деякі – в автобусній аварії. Після закінчення війни були й інші загиблі радянські громадяни, у тому числі зі спецчастин СМЕРШ, а також офіцери радянського репресивного апарату.

Тому, те що посольство РФ називає «позорной практикой искажения истории», насправді є нічим іншим, як відновленням правди: червона армія для Болгарії – це окупанти, а пам’ятники їй – це пам’ятники окупантам.

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Джерело
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Теги: окупанти декомунізація армія Болгарія монумент посольство армия свято Москва

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