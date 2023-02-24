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У Болгарії чоловік потрощив пам'ятник радянській окупації

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Болгарії чоловік потрощив пам'ятник радянській окупації
фото: з відкритих джерел

Міф про «визволення» й сьогодні залишається одним з основних інструментів м’якої сили Кремля в Болгарії

23 лютого, у День радянської армії, громадянин Болгарії потрощив табличку на символі радянської окупації Болгарії – пам’ятнику червоній армії, який серед болгар називається не інакше, як мОча (Монумент на червена армия). Про це повідомило посольство Росії в Болгарії. 

Реакція спадкоємців визволителів була негайною. Посольство РФ в Болгарії опублікувало гнівний пост, в якому воно пише про «подвиг радянських воїнів, які врятували Болгарію від нацизму» та те, що саме вони зробили болгар «вільним народом».

У Болгарії чоловік потрощив пам'ятник радянській окупації фото 1

На табличці пам’ятника, яка сьогодні постраждала, пише: «Радянській армії визволительці від вдячного болгарського народу». Її пошкодження (як і неодноразові пошкодження самого пам’ятника), досить промовисто говорить про те, наскільки «вдячним» є болгарський народ армії-визволительці. І це не дивно, адже наслідки цього «визволення», Болгарія, як й інші країни, яким «пощастило» протягом більше чотирьох десятиліть співіснувати разом з в'язницею народів, вигрібають й по сьогодні.

Реакції посольства РФ є цілком зрозумілою, адже цей пам’ятник (як і багато інших подібних по всій Болгарії) є частиною радянського міфу, за допомогою якого болгарам роками прививали відчуття вічної вдячності Москві за їх «визволення від нацистів». Міф про «визволення» й сьогодні залишається одним з основних інструментів м’якої сили кремля в Болгарії. Для Москви втрата пам’ятника = початок руйнування міфу = втрачання важелю впливу на Софію.

Правда ж є такою, що червона армія не визволяла болгар. На території Болгарії не було зіткнень між німецькими та радянськими військами. Коли червона армія прийшла в Болгарію, війська Вермахту вже покинули її територію. Відтак, Болгарію було «звільнено» радянськими військами без жодного пострілу.

Болгари відповіли в коментарях до посту та написали, що не вдячні Росії та СРСР за окупацію. 

Нагадаємо, що болгарський уряд відхилив заклик ЄС щодо боєприпасів для України. Це вже не вперше, коли Болгарія блокує військову допомогу Україні. 

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Теги: росія декомунізація армія Болгарія монумент посольство СРСР пам'ятник

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