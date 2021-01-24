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    У світі

    Влада емірату Дубай через брак препаратів перегляне темпи вакцинації

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    <p>З перебоями до ОАЕ надходять препарати виробництва Pfizer/BioNTech</p> - Влада емірату Дубай через брак препаратів перегляне темпи вакцинації

    З перебоями до ОАЕ надходять препарати виробництва Pfizer/BioNTech

    Фото з відкритих джерел

    Обʼєднані Арабські Емірати скаржаться на перебої з постачанням вакцини

    Через затримки в поставках вакцини від коронавірусної інфекції влада емірату Дубай (ОАЕ) була змушена зменшити темпи вакцинації. Як повідомляє ліванське видання The Daily Star, мова йде про препарати виробництва Pfizer/BioNTech.

    «Виробник оголосив про нарощування своїх виробничих потужностей, що на тимчасовій основі вплинуло на низку країн у всьому світі», – цитує видання заяву Управління охорони здоров'я Дубая.

    «Управління працює над зміною розкладу з виданням першої дози вакцини Pfizer і BioNTech проти Covid-19», – йдеться в документі.

    Ліванська газета нагадує, що влада Дубая почала вакцинувати населення у грудні після схвалення препаратів Pfizer і китайської компанії Sinopharm. Загалом в ОАЕ щеплення зробили понад 2 млн осіб із 10 млн населення – це один з найкращих показників вакцинації від Covid-19 у світі.

    Раніше влада емірату Дубай заявляла, що має намір до кінця 2021 року прищепити від коронавірусу 70% населення вакциною Pfizer/BioNTech.

    Водночас в ОАЕ 12-й день поспіль виявляють рекордну кількість заражень коронавірусом - минулої суботи було виявлено 3 тис 566 нових випадків. Загалом в ОАЕ зафіксували понад 274 тис випадків вірусу, жертвами коронавірусу стали 783 людини.

    Дубай раніше почав вводити обмежувальні заходи щодо коронавірусу, проте в еміраті, економіка якого багато в чому залежить від доходів від туризму, залишаються відкритими ресторани, готелі та торговельні центри.

    Раніше повідомлялося про те, що через затримки у постачанні препаратів уряд Італії може змінити план вакцинації від коронавірусу.

    Теги: економіка ОАЕ щеплення коронавірус
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