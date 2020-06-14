Влада Мексики вилучила понад 4 тонни наркотиків на кордоні з США



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Нелегальний вантаж був виявлений при огляді з використанням рентгенівського апарату

Співробітники правоохоронних органів Мексики конфіскували понад чотири тонни наркотиків на митниці в Тіхуані на кордоні з США.

Про це повідомляє сайт мексиканської податкової служби (SAT).

Уточнюється, що за все працівники SAT в цілому вилучили 3 607 кг марихуани та 565 кг метамфетаміну. При цьому вартість даної партії складає $3,5 млн.

Як зазначається, нелегальний вантаж був виявлений при огляді з використанням рентгенівського апарату.

До слова, 3 червня до поліції надійшла оперативна інформація про те, що в одному з гаражних кооперативів Голосіївського району Києва чоловік виготовляє наркотики. Працівники карного розшуку відразу розпочали перевірку даних і встановили, що на вулиці Метрологічній 27-річний чоловік винайняв гараж, де виготовляв наркотичні засоби.

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