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    «По хохлам і за Путіна»: в Києві затримали молодика, який стріляв по людях (відео)

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    «По хохлам і за Путіна»: в Києві затримали молодика, який стріляв по людях (відео)

    Стрілянину влаштував 23-річний уродженець міста Донецьк

    В Оболонському районі Києва у суботу, 31 липня, 23-річний чоловік відкрив вогонь по перехожих з вікна. Його затримала поліція. Відео інциденту опублікував Київ Оперативний.

    На ньому чоловік, лаючись російською, говорить: «Ща буду стрелять по хохлам е**ным. Где мой ган, б**ть? Хохлы, пи****асы, ходят, с**а возле этого Дрим Тауна е***его. Вот, хохол пи***ет».

    Після цього правопорушник вистрілив з вікна.

    «С**а, надеюсь, попал. Все, служи «ДНР» во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе? Все, пацаны, слава России», – записав він голосове повідомлення після стрілянини.

    Після інциденту зловмисника затримала поліція. На відео чоловік каже, що це «був жарт» і він «хотів, щоб було смішно».

    Перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький прокоментував інцидент.

    «В Україні така поведінка не допустима. Порушника затримано», – написав Білошицький у Facebook.

    За інформацією пабліка стрілянину влаштував 23-річний уродженець міста Донецьк.

    До слова, в ніч проти 25 липня в Києві український актор Андрій Федінчик спровокував суперечку та бійку з водіями. Згодом актор вибачився за скандальний інцидент і запевнив, що йому соромно за скоєне.

    Також 25 липня у Києві неподалік станції метро «Палац спорту» сталася бійка зі стріляниною.

    Теги: Київ ДНР метро Донецьк поліція чоловік Олексій Білошицький
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    «По хохлам і за Путіна»: в Києві затримали молодика, який стріляв по людях (відео)