«По хохлам і за Путіна»: в Києві затримали молодика, який стріляв по людях (відео)
Стрілянину влаштував 23-річний уродженець міста Донецьк
На ньому чоловік, лаючись російською, говорить: «Ща буду стрелять по хохлам е**ным. Где мой ган, б**ть? Хохлы, пи****асы, ходят, с**а возле этого Дрим Тауна е***его. Вот, хохол пи***ет».
Після цього правопорушник вистрілив з вікна.
«С**а, надеюсь, попал. Все, служи «ДНР» во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе? Все, пацаны, слава России», – записав він голосове повідомлення після стрілянини.
Після інциденту зловмисника затримала поліція. На відео чоловік каже, що це «був жарт» і він «хотів, щоб було смішно».
Перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький прокоментував інцидент.
«В Україні така поведінка не допустима. Порушника затримано», – написав Білошицький у Facebook.
За інформацією пабліка стрілянину влаштував 23-річний уродженець міста Донецьк.
До слова, в ніч проти 25 липня в Києві український актор Андрій Федінчик спровокував суперечку та бійку з водіями. Згодом актор вибачився за скандальний інцидент і запевнив, що йому соромно за скоєне.
Також 25 липня у Києві неподалік станції метро «Палац спорту» сталася бійка зі стріляниною.