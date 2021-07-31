«По хохлам і за Путіна»: в Києві затримали молодика, який стріляв по людях (відео)

Стрілянину влаштував 23-річний уродженець міста Донецьк

В Оболонському районі Києва у суботу, 31 липня, 23-річний чоловік відкрив вогонь по перехожих з вікна. Його затримала поліція. Відео інциденту опублікував Київ Оперативний.

На ньому чоловік, лаючись російською, говорить: «Ща буду стрелять по хохлам е**ным. Где мой ган, б**ть? Хохлы, пи****асы, ходят, с**а возле этого Дрим Тауна е***его. Вот, хохол пи***ет».

Після цього правопорушник вистрілив з вікна.

«С**а, надеюсь, попал. Все, служи «ДНР» во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе? Все, пацаны, слава России», – записав він голосове повідомлення після стрілянини.

Після інциденту зловмисника затримала поліція. На відео чоловік каже, що це «був жарт» і він «хотів, щоб було смішно».

Перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький прокоментував інцидент.

«В Україні така поведінка не допустима. Порушника затримано», – написав Білошицький у Facebook.

За інформацією пабліка стрілянину влаштував 23-річний уродженець міста Донецьк.

До слова, в ніч проти 25 липня в Києві український актор Андрій Федінчик спровокував суперечку та бійку з водіями. Згодом актор вибачився за скандальний інцидент і запевнив, що йому соромно за скоєне.

Також 25 липня у Києві неподалік станції метро «Палац спорту» сталася бійка зі стріляниною.