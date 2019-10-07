Волкер покинув керівну посаду в Інституті Маккейна



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Нещодавно Курт Волкер пішов з посади спеціального представника Держдепартаменту США в Україні

Волкер заявив, що йде з посади виконавчого директора Інституту з питань міжнародного лідерства

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер завершує роботу в аналітичному центрі «Інститут Маккейна» у США. Він пояснив своє рішення піти звідти підвищеною увагою ЗМІ до його діяльності на посаді спецпредставника з питань України

«Нещодавня увага ЗМІ до моєї роботи на посаді спецпредставника з питань України ризикує відволікти увагу від досягнень і продовження зростання Інституту, і тому я йду з посади виконавчого директора Інституту з питань міжнародного лідерства», - йдеться в заяві Волкера.

Сінді Маккейн, вдова сенатора з Арізони Джона Маккейна, ім'ям якого названо центр, у заяві у відповідь подякувала Волкеру за роботу і відданість «моєму чоловікові та всій родині Маккейнів».

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер подав у відставку.

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав відставку спеціального представника США по Україні Курта Волкера тривожною новиною з Вашингтона.

Як повідомлялося, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з Волкером і помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Також Джуліані зізнався, що Волкер його попереджав про «рішалу» Богдана.

Нагадаємо, 3 жовтня Волкер свідчив в Конгресі США.

Джерело: Голос Америки