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    У світі

    Волкер покинув керівну посаду в Інституті Маккейна

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    <p>Нещодавно Курт Волкер пішов з посади спеціального представника Держдепартаменту США в Україні</p> - Волкер покинув керівну посаду в Інституті Маккейна

    Нещодавно Курт Волкер пішов з посади спеціального представника Держдепартаменту США в Україні

    Волкер заявив, що йде з посади виконавчого директора Інституту з питань міжнародного лідерства

    Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер завершує роботу в аналітичному центрі «Інститут Маккейна» у США. Він пояснив своє рішення піти звідти підвищеною увагою ЗМІ до його діяльності на посаді спецпредставника з питань України

    «Нещодавня увага ЗМІ до моєї роботи на посаді спецпредставника з питань України ризикує відволікти увагу від досягнень і продовження зростання Інституту, і тому я йду з посади виконавчого директора Інституту з питань міжнародного лідерства», - йдеться в заяві Волкера.

    Сінді Маккейн, вдова сенатора з Арізони Джона Маккейна, ім'ям якого названо центр, у заяві у відповідь подякувала Волкеру за роботу і відданість «моєму чоловікові та всій родині Маккейнів».

    Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер подав у відставку.

    П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав відставку спеціального представника США по Україні Курта Волкера тривожною новиною з Вашингтона.

    Як повідомлялося, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з Волкером і помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

    Також Джуліані зізнався, що Волкер його попереджав про «рішалу» Богдана.

    Нагадаємо, 3 жовтня Волкер свідчив в Конгресі США.

    Джерело: Голос Америки

    США Дональд Трамп політика Володимир Зеленський Україна Джон Маккейн Курт Волкер
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