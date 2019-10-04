Волкер просив українську владу не втручатись у внутрішню політику США – CNN



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3 жовтня Курт Волкер свідчив у Конгресі США

За словами Вокера, ексгенпрокурор Луценко не заслуговує на довіру

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час свідчень в Конгресі у справі про тиск президента Дональда Трампа на Володимира Зеленського заявив, що просив українське керівництво не втручатись у внутрішню політику Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Волкер з’явився перед трьома комітетами, які розслідують звинувачення розвідника США, який слухав розмову Трампа і Зеленського.

Законодавцям колишній спецпредставник повідомив, що в українського уряду виникало багато питань до нього щодо затримки військової допомоги, натомість він не міг пояснити, чому це відбувається.

Також експредставник США повідомив слідчим Конгресу, що він висловлює занепокоєння щодо використання колишнього генпрокурора Юрія Луценка як джерела інформації. За його словами, Луценко не заслуговує на довіру.

Напередодні особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з Волкером і помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Також Джуліані зізнався, що Волкер його попереджав про «рішалу» Богдана.

Як відомо, 3 жовтня Волкер свідчив в Конгресі США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.