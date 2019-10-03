Джуліані признався, що Волкер його попереджав про «рішалу» Богдана



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«Єрмак чесний, Богдан ні», - процитував Джуліані слова Волкера

Джуліані запевняє, що на зустрічі з Єрмаком передав «стурбованість» адміністрації США тим, що Богдан займає таку посаду при президентові України

Персональний адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані повідомив, що в Держдепартаменті США його застерегли від спілкування з главою Офісу президента України Андрієм Богданом.

Про це він розповів виданню BuzzFeed News.

«Коли в Держдепі мене запитали, чи можна дати мій номер Єрмаку, вони додали: «(Єрмак) - реальний юрист, на відміну від «рішали» Богдана». Він просто антипод Єрмака. Єрмак чесний, Богдан ні», - сказав Джуліані.

На питання, хто саме застерігав його від зустрічі з Богданом, Джуліані відповів: «Волкер застерігав».

Джуліані запевняє, що на зустрічі з Єрмаком передав «стурбованість» адміністрації США тим, що Богдан займає таку посаду при президентові України і може «негативно» впливати на того.

«Я сказав (Єрмаку. - Ред.): «Ви знаєте, поруч з вами людина, яка не принесе добра ні вам, ні вашій країні», - сказав Джуліані.

Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

Джерело: Цензор.НЕТ