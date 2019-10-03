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    Джуліані признався, що Волкер його попереджав про «рішалу» Богдана

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    <p>&laquo;Єрмак чесний, Богдан ні&raquo;, - процитував Джуліані слова Волкера</p> - Джуліані признався, що Волкер його попереджав про «рішалу» Богдана

    «Єрмак чесний, Богдан ні», - процитував Джуліані слова Волкера

    Джуліані запевняє, що на зустрічі з Єрмаком передав «стурбованість» адміністрації США тим, що Богдан займає таку посаду при президентові України

    Персональний адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані повідомив, що в Держдепартаменті США його застерегли від спілкування з главою Офісу президента України Андрієм Богданом.

    Про це він розповів виданню BuzzFeed News.

    «Коли в Держдепі мене запитали, чи можна дати мій номер Єрмаку, вони додали: «(Єрмак) - реальний юрист, на відміну від «рішали» Богдана». Він просто антипод Єрмака. Єрмак чесний, Богдан ні», - сказав Джуліані.

    На питання, хто саме застерігав його від зустрічі з Богданом, Джуліані відповів: «Волкер застерігав».

    Джуліані запевняє, що на зустрічі з Єрмаком передав «стурбованість» адміністрації США тим, що Богдан займає таку посаду при президентові України і може «негативно» впливати на того.

    «Я сказав (Єрмаку. - Ред.): «Ви знаєте, поруч з вами людина, яка не принесе добра ні вам, ні вашій країні», - сказав Джуліані.

    Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

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    Джерело: Цензор.НЕТ

    Адміністрація Президента США Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Андрій Богдан Рудольф Джуліані Андрій Єрмак
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