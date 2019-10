Трамп заявив, що українська компанія щомісяця платила сину Байдена $100 тисяч



Дональд Трамп вважає, що Джо Байден повинен припинити участь у передвиборній гонці

Трамп нагадав, що Байден заперечував контакти з газодобувної українською компанією Burisma

Президент США Дональд Трамп заявив, що сім'я колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відкупилась від звинувачень у «корупційних схемах» в українській компанії Burisma.

Про це він написав у Twitter.

«І тут з’являється фотографія, на якій він грає у гольф з босом компанії та (своїм сином, — ред.) Гантером», — написав Трамп, додавши, що з задоволенням побореться з колишнім віцепрезидентом на виборах у листопаді 2020 року.

The Biden family was PAID OFF, pure and simple! The fake news must stop making excuses for something that is totally inexcusable. Sleepy Joe said he never spoke to the Ukrainian company, and then the picture came out where he was playing golf with the company boss and Hunter..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 октября 2019 г.

«Я просто не думаю, що це станеться. Сонний Джо не добереться і до старту. З урахуванням всіх тих грошей, які він і його сім'я, ймовірно, «вимагали», Джо повинен припинити (участь у передвиборній гонці, — ред.). Я б не хотів, щоб він вів справи з Китаєм і з вами!» — додав Трамп.

....And by the way, I would LOVE running against 1% Joe Biden - I just don’t think it’s going to happen. Sleepy Joe won’t get to the starting gate, & based on all of the money he & his family probably “extorted,” Joe should hang it up. I wouldn’t want him dealing with China & U! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 октября 2019 г.

Президент США підкреслив, що українські компанії передавали Гантеру близько 100 тисяч доларів на місяць.

It is INCREDIBLE to watch and read the Fake News and how they pull out all stops to protect Sleepy Joe Biden and his thrown out of the Military son, Hunter, who was handed $100,000 a month (Plus,Plus) from a Ukrainian based company, even though he had no experience in energy,... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 октября 2019 г.

Раніше колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що його просили відмовитися від розслідування щодо нафтогазової компанії Burusima Holdings, де один з керівних постів займав Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

До слова, ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в України немає ніяких підстав для розслідування діяльності політичного суперника президента Дональда Трампа Джо Байдена. Він зазначив, що будь-яке розслідування відносно Байдена і його сина має розпочатися в США.