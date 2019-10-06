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    Економіка та фінанси

    Трамп заявив, що українська компанія щомісяця платила сину Байдена $100 тисяч

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    <p>Дональд Трамп вважає, що Джо Байден повинен припинити участь у&nbsp;передвиборній гонці</p> - Трамп заявив, що українська компанія щомісяця платила сину Байдена $100 тисяч

    Дональд Трамп вважає, що Джо Байден повинен припинити участь у передвиборній гонці

    Трамп нагадав, що Байден заперечував контакти з газодобувної українською компанією Burisma

    Президент США Дональд Трамп заявив, що сім'я колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відкупилась від звинувачень у «корупційних схемах» в українській компанії Burisma.

    Про це він написав у Twitter.

    Трамп нагадав, що Байден заперечував контакти з газодобувної українською компанією Burisma.

    «І тут з’являється фотографія, на якій він грає у гольф з босом компанії та (своїм сином, — ред.) Гантером», — написав Трамп, додавши, що з задоволенням побореться з колишнім віцепрезидентом на виборах у листопаді 2020 року.

    «Я просто не думаю, що це станеться. Сонний Джо не добереться і до старту. З урахуванням всіх тих грошей, які він і його сім'я, ймовірно, «вимагали», Джо повинен припинити (участь у передвиборній гонці, — ред.). Я б не хотів, щоб він вів справи з Китаєм і з вами!» — додав Трамп.

    Президент США підкреслив, що українські компанії передавали Гантеру близько 100 тисяч доларів на місяць. 

    Раніше колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що його просили відмовитися від розслідування щодо нафтогазової компанії Burusima Holdings, де один з керівних постів займав Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

    До слова, ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в України немає ніяких підстав для розслідування діяльності політичного суперника президента Дональда Трампа Джо Байдена. Він зазначив, що будь-яке розслідування відносно Байдена і його сина має розпочатися в США.

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