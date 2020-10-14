Volkswagen показав заміну знаменитого «Жука»



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Кросовер Taos Volkswagen Фото Volkswagen AG

«Жук» є спадкоємцем знаменитої моделі Kafer, яка випускалася з 1938 по 2003 рік

Німецький автовиробник Volkswagen показав заміну своєї знаменитої моделі «Жук» (Beetle), яку припинили виробляти у 2019 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Кросовер Taos Volkswagen

Йдеться про новий кросовер Taos, який виробляється в Мексиці й орієнтований на ринки США і Латинської Америки. Раніше завод займався випуском компактних «Жуків», але компанія вирішила відмовитися від них на користь нової моделі, яка обіцяє більш високу маржу. «Покупці готові платити більш високу ціну за більш просторі автомобілі. При цьому розробка і складання таких машин виходить ненабагато дорожче, ніж у седанів», – пише агентство.

Останній автомобіль Volkswagen «Жук» зійшов з конвеєра заводу в Мексиці в липні 2019 року. «Жук» є спадкоємцем знаменитої моделі Kafer, яка випускалася з 1938 по 2003 рік. Оригінальний Kafer розробив Фердинанд Порше за розпорядженням Адольфа Гітлера в 1930-і роки. Автомобіль вважається наймасовішим в історії, оскільки багато років випускався без значних змін базової конструкції.

З 2003 року Volkswagen почав виробляти оновлену версію автомобіля – New Beetle. У 2011-му компанія випустила друге покоління Beetle. Після того, як виробництво «Жуков» зупинилося, Volkswagen запропонував власникам ретромашин переробити їх автомобілі в електрокари.