Volkswagen показав заміну знаменитого «Жука»
Кросовер Taos Volkswagen
«Жук» є спадкоємцем знаменитої моделі Kafer, яка випускалася з 1938 по 2003 рік
Німецький автовиробник Volkswagen показав заміну своєї знаменитої моделі «Жук» (Beetle), яку припинили виробляти у 2019 році. Про це повідомляє Bloomberg.
Кросовер Taos Volkswagen
Йдеться про новий кросовер Taos, який виробляється в Мексиці й орієнтований на ринки США і Латинської Америки. Раніше завод займався випуском компактних «Жуків», але компанія вирішила відмовитися від них на користь нової моделі, яка обіцяє більш високу маржу. «Покупці готові платити більш високу ціну за більш просторі автомобілі. При цьому розробка і складання таких машин виходить ненабагато дорожче, ніж у седанів», – пише агентство.