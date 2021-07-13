Хакери атакували сайти президента України та СБУ

Силами кіберзахисту Держспецзв’язку усі кібератаки нейтралізовані

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України нейтралізувала чергові кібератаки на офіційні вебсайти президента України та Служби безпеки України. Про це 13 липня повідомляє Держспецзв’язку.

Зазначається, що хакерами були здійснені DDoS-атаки на сайти глави держави та СБУ, силами кіберзахисту Держспецзв’язку усі кібератаки нейтралізовані.

«Застосування сервісів кіберзахисту Системи захищеного доступу державних органів влади до мережі інтернет забезпечило повну доступність інформаційних ресурсів та їх безперервну роботу», – заявив заступник голови служби Віктор Жора.

Держспецзв'язку спостерігає збільшення кількості атак різних видів та кіберінцидентів. За пів року заблокували понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси, крім того, заблокували понад 250 DDoS-атак.

У службі нагадали, що минулого тижня через кібератаки відбувся аварійний технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України.

«Держспецзв'язку закликає у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 6 липня близько години не працювали сайти Офісу президента, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро та Державної служби спеціального зв'язку та захисту.

В Офісі президента спершу запевняли, що на сайти не здійснювали хакерську атаку, вони нібито перестали працювати з технічних причин.

Також стало відомо, що російські хакери зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США. Згодом з'ясувалося, що хакери, які зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США, не змогли отримати дані.

Microsoft повідомила про нові кібератаки хакерського угруповання Nobelium щодо користувачів компанії і їх даних в 36 країнах. За даними Microsoft, Nobelium базується в Росії і причетна до атаками на клієнтів SolarWinds в США.

Нагадаємо, 18 червня Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, причетних до розробки комп’ютерного вірусу NotPetya. У Радбезі стверджують, що розробники вірусу причетні до російських спецслужб.