Хакери знищили всі бази даних Рахункової палати Молдови

Кібератака відбулася на тлі найважливіших аудиторських перевірок, запланованих Рахунковою палатою.

Сайт Рахункової палати Молдови постраждав від кібератаки. У результаті нападу хакерів всі бази даних відомства знищено. Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

«Рахункова палата Молдови повідомляє, що офіційна електронна сторінка установи www.ccrm.md стала мішенню кібератаки, всі бази даних сайту було знищено», – йдеться в заяві.

У відомстві зазначили, що вперше стикаються з такою ситуацією. Там підкреслили, що кібератака відбулася на тлі надважливих аудиторських перевірок, запланованих Рахунковою палатою.

На цей час сайт молдовського відомства не працює. Слідство має з'ясувати, що стало причиною збою в роботі – атака випадкового хакера, спроба шантажу або заплановане втручання в роботу установи.

Відомство працює над якнайшвидшим відновленням сайту і баз даних. До відновлення роботи вебресурсу палати пресрелізи, анонси та іншу важливу інформацію розміщуватимуть у Facebook-акаунті установи.

До слова, у новообраному парламенті Молдови розповіли, коли збираються призначити уряд.

Як відомо, Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 100% бюлетенів на дострокових парламентських виборах. Згідно з попередніми підрахунками, перемогла партія чинної президентки Майї Санду «Дія і солідарність» (PAS), яка набрала 52,80% голосів виборців.

Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Майєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.