Прокуратура повідомила про підозру італійцю, що воював на боці «ДНР»



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У найближчий час прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваного

Прокуратура Донецької області погодила заочне повідомлення про підозру 27-річному громадянину Італії, представнику іноземних ЗМІ, який воював проти Збройних сил України в Донецькій області.

Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2015 року чоловік прибув на територію Донецької області для добровільної служби на терористів у складі одного з незаконних збройних формувань.

Виконуючи обов’язки військового журналіста засобів масової інформації бойовиків «ДНР», діючи всупереч міжнародним правовим регламентаціям ведення журналістської діяльності у зоні ведення бойових дій, він неодноразово здійснював виїзди у військовій формі бойовиків до смт Гольмівське Микитівського району м. Горлівки Донецької області із автоматом Калашнікова та пістолетом марки ПМ, а також набоями до них.

«У найближчий час прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Італійця підозрюють за ч. 2 ст. 260 КК України (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Нагадаємо, ГПУ повідомила про підозру двом посібникам терористів «ДНР», які муштрували дітей.