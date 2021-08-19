Криптовалютна компанія хоче взяти на роботу хакера, який украв у неї $600 млн

PolyNetwork запропонувала роботу хакерові-злодію, який повернув частину грошей

Криптовалютна платформа Poly Network запропонувала посаду «головного радника з безпеки» хакеру, який вкрав у компанії $600 млн, що належали користувачам. Про це пише Bloomberg.

Особисті дані хакера поки невідомі, як і те, одна це людина або група. У Poly Network зламувача називають містером «Білий капелюх». Цей термін використовується для опису «етичних хакерів», які знаходять уразливості і попереджають компанію про необхідність їх виправити.

У компанії заявили, що не планують залучати зламувача до юридичної відповідальності і висловили впевненість, що хакер поверне залишок коштів користувачам Poly Network.

Відзначається, що хакер вже повернув половину вкрадених коштів користувачам. Ще близько $235 мільйонів зламувач помістив на загальний рахунок, захищений двома ключами, необхідними для розблокування коштів. Один з ключів був переданий PolyNetwork, а інший хакер залишив собі.

Як пише Bloomberg, PolyNetwork благала зламувача віддати ключ, щоб отримати доступ до засобів.

Попри пропозицію про роботу й іншу пропозицію, яка дозволить хакеру залишити собі близько $500 000, ключем він поки не поділився.

Нагадаємо, що 11 серпня представники криптовалютної платформи Poly Network заявили, що хакери вкрали у них $600 млн, які належали користувачам. За їх словами, це може бути найбільша крадіжка в історії децентралізованих фінансів.

Хакери зламали платформу на основі блокчейн Poly Network та вивели понад $600 мільйонів у криптовалютах.

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