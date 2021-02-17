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    Чемпіон світу з покеру за вечір виграв 315 тисяч доларів

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    Даміан Салас зайняв друге місце на&nbsp;одному із найбільших онлайн-турнірів тижня - Чемпіон світу з покеру за вечір виграв 315 тисяч доларів
    Даміан Салас зайняв друге місце на одному із найбільших онлайн-турнірів тижня

    Даміан Салас досягнув ще одного успіху

    Тріумфатор недавнього WSOP ME, який вважається неофіційним чемпіонатом світу з покеру, аргентинець Даміан Салас добився ще одного помітного успіху. Цього разу за віртуальними столами.

    Джерело: 24 канал

    Теги: спорт
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