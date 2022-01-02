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    У ще одній країні Європи виявлені перші випадки «Омікрон»-штаму

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    Заразилися дев'ять чоловіків і три жінки - У ще одній країні Європи виявлені перші випадки «Омікрон»-штаму
    Заразилися дев'ять чоловіків і три жінки
    фото з відкритих джерел

    Болгарія підтвердила 12 випадків захворювання на новий варіант Covid-19

    У Болгарії підтвердили поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон». У країні виявили перші 12 випадків захворювання. Про це повідомляє Reuters.

    «Ми підтвердили новий штам у зразках, взятих у 12 осіб. Відтепер ми можемо очікувати більш швидкого поширення інфекції. «Омікрон» поступово стане домінуючим варіантом, як це вже сталося в багатьох країнах ЄС», – заявив головний санітарний лікар балканської країни Ангел Кунчев.

    За його словами, заразилися дев'ять чоловіків і три жінки, в основному з Софії, відчувають легкі симптоми, і ніхто з них не був госпіталізований.

    У вівторок, 4 січня, органи охорони здоров'я Болгарії проведуть нараду, щоб обговорити, чи будуть потрібні додаткові заходи для стримування поширення нового штаму.

    Головний санлікар країни заявив, що Болгарія вже зробила найважливіший крок, запропонувавши одноразову грошову премію в розмірі 75 левів (приблизно $44) пенсіонерам, які вирішать пройти вакцинацію або отримати додаткову дозу вакцини в найменш вакцинованій державі-члені ЄС.

    Болгарія також скоротила період для ревакцинації до трьох місяців після повного циклу вакцинації.

    Нагадаємо, Covid-19 розгулявся на свята: у країнах Європи фіксують рекорди заражень.

    Як відомо, штам «Омікрон» став домінуючим у Франції.

    До слова, Англія розгортає польові шпиталі, Нью-Йорк в облозі через «Омікрон».

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    Теги: ЄС лікар Болгарія коронавірус
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    У ще одній країні Європи виявлені перші випадки «Омікрон»-штаму