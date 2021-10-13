ВООЗ: смертність від короновірусу в світі – на найнижчому рівні з початку року, але в Європі – проблеми
У Європі кілька країн наразі зіткнулися з новою хвилею пандемії коронавірусу
Станом на сьогодні, смертність унаслідок пандемії Covid-19 знижується та знаходиться на найнижчому рівні протягом року. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.
Це характерно для більшості регіонів світу, окрім Європи.
«Кількість щотижневих смертей внаслідок Covid-19 продовжує зменшуватися й зараз знаходиться на найнижчому рівні. Але це все ще неприпустимо високий рівень – майже 50 тис. смертей щотижня, а реальне їх число, безумовно, вище», – сказав на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
Він уточнив, що смертність внаслідок пандемії Covid-19 знижується у всіх регіонах, окрім Європи, де кілька країн наразі зіткнулися з новою хвилею пандемії коронавірусу.
«І, звичайно ж, смертність вища в країнах та групах населення з найменшим доступом до вакцин. Як ви знаєте, 56 країн, які були фактично виключені з глобального ринку вакцин, не змогли досягти мети вакцинації 10% свого населення до кінця вересня», – додав Гебреісус.
Як зазначається, три країни світу досі взагалі не розпочали Covid-вакцинацію населення – це Бурунді, Еритрея та Північна Корея.
Нагадаємо, стратегічна консультативна група експертів по імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендувала отримувати додаткову дозу будь-якої вакцини проти коронавірусу людям з ослабленим імунітетом.