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    ВООЗ: смертність від короновірусу в світі – на найнижчому рівні з початку року, але в Європі – проблеми

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    Але цей показник не стосується Європи - ВООЗ: смертність від короновірусу в світі – на найнижчому рівні з початку року, але в Європі – проблеми
    Але цей показник не стосується Європи
    Фото з відкритих джерел

    У Європі кілька країн наразі зіткнулися з новою хвилею пандемії коронавірусу

    Станом на сьогодні, смертність унаслідок пандемії Covid-19 знижується та знаходиться на найнижчому рівні протягом року. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

    Це характерно для більшості регіонів світу, окрім Європи.

    «Кількість щотижневих смертей внаслідок Covid-19 продовжує зменшуватися й зараз знаходиться на найнижчому рівні. Але це все ще неприпустимо високий рівень – майже 50 тис. смертей щотижня, а реальне їх число, безумовно, вище», – сказав на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

    Він уточнив, що смертність внаслідок пандемії Covid-19 знижується у всіх регіонах, окрім Європи, де кілька країн наразі зіткнулися з новою хвилею пандемії коронавірусу.

    «І, звичайно ж, смертність вища в країнах та групах населення з найменшим доступом до вакцин. Як ви знаєте, 56 країн, які були фактично виключені з глобального ринку вакцин, не змогли досягти мети вакцинації 10% свого населення до кінця вересня», – додав Гебреісус.

    Як зазначається, три країни світу досі взагалі не розпочали Covid-вакцинацію населення – це Бурунді, Еритрея та Північна Корея.

    Нагадаємо, стратегічна консультативна група експертів по імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендувала отримувати додаткову дозу будь-якої вакцини проти коронавірусу людям з ослабленим імунітетом.

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    Теги: Північна Корея населення ВООЗ
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    ВООЗ: смертність від короновірусу в світі – на найнижчому рівні з початку року, але в Європі – проблеми