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    ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому (перелік симптомів)

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    Симптоми постковідному синдрому можуть триматися близько трьох місяців - ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому (перелік симптомів)

    Симптоми постковідному синдрому можуть триматися близько трьох місяців

    фото: accemedin

    Визначення постковідного синдрому було сформовано після аналізу й опитування декількох сотень пацієнтів з різних країн світу

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно дала визначення постковідного синдрому, від якого страждають 20% осіб, які перехворіли на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

    Зазначається, що симптоми можуть триматися близько трьох місяців.

    Визначення постковідного синдрому було сформовано після аналізу й опитування декількох сотень пацієнтів з різних країн світу.

    «Постковідний стан зустрічається у пацієнтів, які перенесли інфекцію Sars-CoV-2. Симптоми цього стану зазвичай тримаються близько трьох місяців з початку захворювання на Covid-19 і не можуть бути пояснені іншими діагнозами», – пише ВООЗ.

    Серед симптомів синдрому відзначають:

    • підвищену втомлюваність;
    • нестачу дихання;
    • когнітивні розлади;
    • деякі інші симптоми, які заважають повсякденному функціонуванню.

    Зазначається, що симптоми можуть виникнути після одужання від коронавірусу, або ж під час хвороби. Час від часу – вони можуть посилюватися, або ж послаблюватись.

    У ВООЗ додають, що вивчення синдрому продовжуватиметься й залежатиме від надходження нових даних.

    Раніше медики з’ясували, в кого з дітей найчастіше розвивається постковідний синдром

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    Теги: здоров'я медицина ВООЗ коронавірус
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    ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому (перелік симптомів)