ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому (перелік симптомів)

Визначення постковідного синдрому було сформовано після аналізу й опитування декількох сотень пацієнтів з різних країн світу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно дала визначення постковідного синдрому, від якого страждають 20% осіб, які перехворіли на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

Зазначається, що симптоми можуть триматися близько трьох місяців.

Визначення постковідного синдрому було сформовано після аналізу й опитування декількох сотень пацієнтів з різних країн світу.

«Постковідний стан зустрічається у пацієнтів, які перенесли інфекцію Sars-CoV-2. Симптоми цього стану зазвичай тримаються близько трьох місяців з початку захворювання на Covid-19 і не можуть бути пояснені іншими діагнозами», – пише ВООЗ.

Серед симптомів синдрому відзначають:

підвищену втомлюваність;

нестачу дихання;

когнітивні розлади;

деякі інші симптоми, які заважають повсякденному функціонуванню.

Зазначається, що симптоми можуть виникнути після одужання від коронавірусу, або ж під час хвороби. Час від часу – вони можуть посилюватися, або ж послаблюватись.

У ВООЗ додають, що вивчення синдрому продовжуватиметься й залежатиме від надходження нових даних.

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