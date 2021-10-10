ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19

Прогнозувати терміни завершення пандемії поки зарано

Незабаром людство подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією коронавірусу, проте не виключено, що доведеться зіткнутися з багатьма несподіваними перешкодами. Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Свамінатан в інтерв'ю швейцарській газеті SonntagsBlick.

За її словами, прогнозувати терміни завершення пандемії поки зарано.

«Було б передчасно говорити, що ми скоро це подолаємо, це не так. Для цього занадто багато залишається невідомим. Зокрема, несподівана поява нових штамів», – зазначила Свамінатан.

Вона додала, що в деяких частинах світу вже вакциновано від коронавірусу від 70 до 80% населення. Однак в інших країнах, наприклад, у Африці, менш як 4% населення повністю щеплені.

«Що більше ми будемо миритися з таким станом справ, тим вищий ризик появи нових варіантів (коронавірусу, – ред.). Ось чому ВООЗ закликає використовувати всі наявні дози вакцин для збільшення рівня вакцинації в усьому світі. Лише тоді, коли всі належним чином будуть щеплені, ми можемо розглядати бустерні дози вакцини», – сказала Свамінатан.

При цьому вона запропонувала розділяти бустерну й третю дози вакцини. За словами ученої, третя доза необхідна певним категоріям людей, наприклад зі слабким імунітетом або літнім, у яких немає сильної імунної відповіді на щеплення.

«Більшість смертей від Covid-19 припадає на нещеплених людей, навіть у країнах із високим рівнем вакцинації. Тому ми повинні зосередитися на вакцинації нещеплених людей. І, звісно, нам потрібно якомога швидше доставити вакцини до країн із низьким рівнем імунізації», – додала Свамінатан.

Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.