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    Імунітет до коронавірусу: медик розповів, скільки часу зберігаються антитіла

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    Медик звернув увагу на те, що антитіла мають властивість зникати, а потім знову з&rsquo;являтися - Імунітет до коронавірусу: медик розповів, скільки часу зберігаються антитіла
    Медик звернув увагу на те, що антитіла мають властивість зникати, а потім знову з’являтися
    фото з відкритих джерел

    Люди, які перенесли коронавірус, рідко хворіють повторно

    У людей, які перехворіли на коронавірус, антитіла зберігаються протягом 17 місяців після перенесеної хвороби. Такі дані озвучив київський інфекціоніст Євген Дубровський на своїй сторінці у Facebook.

    Він розповів, що були проведені дослідження у людей, які перехворіли і у тих, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу. Результати вивчень просто вразили.

    «У всіх досліджуваних антитіла обох різновидів до SARS-CoV-2 на місці. 100%. І це – повні 17 місяців після хвороби (квітень 2020 – жовтень 2021) рівень антитіл дуже високий. Практично на межі чутливості тест-систем. Що у тих, хто прищепився, що у тих, хто не щепився», – повідомив Дубровський.

    Медик звернув увагу на те, що антитіла мають властивість зникати, а потім знову з’являтися.

    «Найцікавіше, що навіть у тих, у кого антитіл не було (зникли після 8 місяця), вони знову з'явилися, хоча випробовувані не прищепилися. За всі ці 17 місяців двічі захворіла тільки одна людина. Другий раз – практично безсимптомно. Саме ця людина і вакцинувалася згодом, після вже другого одужання. Всі інші не хворіли», – розповів лікар.

    За словами Дубровського, такі дослідження дають нам право вважати, що на цей час вакцинація перехворілих втрачає свій сенс, адже вони не хворіють повторно.

    «По-перше, перехворілі практично не хворіють повторно. По-друге, при необхідності антитіла і так самі піднімаються без всяких бустерних доз. Підйом антитіл після вакцинації у 3-х випробовуваних демонструє не стільки ефективність вакцини, скільки реактивність і гнучкість власного постковідного імунітету», – резюмував медик.

    Нагадаємо, за минулу добу, 10 жовтня, понад 39 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 19,3 тис. людей, повністю імунізовані – 19,8 тис. людей.

    Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

    До слова, напередодні в Україні підтвердили майже 9 тис. нових хворих на Covid-19.

    Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

    Теги: лікар хвороби вакцинація вірус ВООЗ коронавірус
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    Імунітет до коронавірусу: медик розповів, скільки часу зберігаються антитіла