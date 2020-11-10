ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer

Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує на появу ефективної вакцини від Covid-19 до кінця цього року

У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали вакцину від коронавірусу фармацевтичної компанії Pfizer «дуже багатообіцяючою».

Про це у вівторок, 10 листопада, повідомляє Reuters.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус розраховує, що в світі буде з'являтися більше вакцин.

Також Гебреісус заявив, що ВООЗ розраховує на появу ефективної вакцини від Covid-19 до кінця цього року.

«Вакцина Pfizer дуже багатообіцяюча, ми також очікуємо більше і більше варіантів», – додав Гебреісус.

При цьому регіональний директор ВООЗ в Африці Матшідісо Моет заявив, що новини про можливу доступність ефективної вакцини віщують серйозні проблеми, оскільки вона зберігається при дуже низьких температурах (-70 за Цельсієм, - ред.).

Нагадаємо, що ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової.

Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.

До слова, новина про супер-вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку.

За даними агенції, вакцина від Covid-19 компаній Pfizer/BioNTech не надійде в продаж найближчим часом через необхідність отримати чисельні дозволи та створення спеціальних умов її зберігання.

9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.