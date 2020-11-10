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    У світі

    ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer

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    Вакцина Pfizer дуже багатообіцяюча, заявив очільник ВООЗ - ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer
    Вакцина Pfizer дуже багатообіцяюча, заявив очільник ВООЗ

    Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує на появу ефективної вакцини від Covid-19 до кінця цього року

    У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали вакцину від коронавірусу фармацевтичної компанії Pfizer «дуже багатообіцяючою».

    Про це у вівторок, 10 листопада, повідомляє Reuters.

    Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус розраховує, що в світі буде з'являтися більше вакцин.

    Також Гебреісус заявив, що ВООЗ розраховує на появу ефективної вакцини від Covid-19 до кінця цього року.

    «Вакцина Pfizer дуже багатообіцяюча, ми також очікуємо більше і більше варіантів», – додав Гебреісус.

    При цьому регіональний директор ВООЗ в Африці Матшідісо Моет заявив, що новини про можливу доступність ефективної вакцини віщують серйозні проблеми, оскільки вона зберігається при дуже низьких температурах (-70 за Цельсієм, - ред.).

    Нагадаємо, що ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової.

    Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.

    До слова, новина про супер-вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку.

    За даними агенції, вакцина від Covid-19 компаній Pfizer/BioNTech не надійде в продаж найближчим часом через необхідність отримати чисельні дозволи та створення спеціальних умов її зберігання.

    9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.

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