ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer
Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує на появу ефективної вакцини від Covid-19 до кінця цього року
У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали вакцину від коронавірусу фармацевтичної компанії Pfizer «дуже багатообіцяючою».
Про це у вівторок, 10 листопада, повідомляє Reuters.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус розраховує, що в світі буде з'являтися більше вакцин.
Також Гебреісус заявив, що ВООЗ розраховує на появу ефективної вакцини від Covid-19 до кінця цього року.
«Вакцина Pfizer дуже багатообіцяюча, ми також очікуємо більше і більше варіантів», – додав Гебреісус.
При цьому регіональний директор ВООЗ в Африці Матшідісо Моет заявив, що новини про можливу доступність ефективної вакцини віщують серйозні проблеми, оскільки вона зберігається при дуже низьких температурах (-70 за Цельсієм, - ред.).
Нагадаємо, що ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової.
Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.
До слова, новина про супер-вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку.
За даними агенції, вакцина від Covid-19 компаній Pfizer/BioNTech не надійде в продаж найближчим часом через необхідність отримати чисельні дозволи та створення спеціальних умов її зберігання.
9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.