  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу

    • Розсилка
    <p>Вакцина проти Covid-19 від компаній Pfizer та BioNTech&nbsp;показала високу ефективність у проміжних результатах&nbsp;третьої стадії клінічних випробувань</p> - Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу

    Вакцина проти Covid-19 від компаній Pfizer та BioNTech показала високу ефективність у проміжних результатах третьої стадії клінічних випробувань

    Компанії Pfizer і BioNTech розраховують виробити до 50 млн доз вакцини проти коронавірусу вже в 2020 році

    Європейська комісія планує закупити близько 300 млн доз вакцини від коронавірусу розробки виробників Pfizer та BioNTech.

    Про це у Тwitter повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

    «Великі новини від Pfizer та BioNTech за підсумком останніх клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. Європейська наука працює. Європейська комісія незабаром підпише з ними угоду щодо купівлі близько 300 млн доз», – написала вона.

    Як писав «Главком», вакцина проти Covid-19 від компаній Pfizer та BioNTech показала високу ефективність у проміжних результатах третьої стадії клінічних випробувань.

    В компанії повідомили, що було лише 94 випадки зараження серед 43 538 учасників експерименту (як вакциновані, так і ті, хто отримував плацебо). Таким чином, в Pfizer заявляють про більш ніж 90% ефективності вакцини-кандидата на сьомий день після введення другої дози. Весь цикл вакцинації займає 28 днів.

    Pfizer і BioNTech розраховують виробити до 50 млн доз вакцини проти коронавірусу вже в 2020 році і до 1,3 млрд доз – в 2021 році.

    До слова, новина про супер-вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:

    Єврокомісія медицина вакцинація Урсула фон дер Ляйен коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies