Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу

Вакцина проти Covid-19 від компаній Pfizer та BioNTech показала високу ефективність у проміжних результатах третьої стадії клінічних випробувань

Компанії Pfizer і BioNTech розраховують виробити до 50 млн доз вакцини проти коронавірусу вже в 2020 році

Європейська комісія планує закупити близько 300 млн доз вакцини від коронавірусу розробки виробників Pfizer та BioNTech.

Про це у Тwitter повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

«Великі новини від Pfizer та BioNTech за підсумком останніх клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. Європейська наука працює. Європейська комісія незабаром підпише з ними угоду щодо купівлі близько 300 млн доз», – написала вона.

Як писав «Главком», вакцина проти Covid-19 від компаній Pfizer та BioNTech показала високу ефективність у проміжних результатах третьої стадії клінічних випробувань.

В компанії повідомили, що було лише 94 випадки зараження серед 43 538 учасників експерименту (як вакциновані, так і ті, хто отримував плацебо). Таким чином, в Pfizer заявляють про більш ніж 90% ефективності вакцини-кандидата на сьомий день після введення другої дози. Весь цикл вакцинації займає 28 днів.

Pfizer і BioNTech розраховують виробити до 50 млн доз вакцини проти коронавірусу вже в 2020 році і до 1,3 млрд доз – в 2021 році.

До слова, новина про супер-вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку.