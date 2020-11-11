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    Bloomberg вказав на два головних недоліки вакцини Pfizer

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    Після розморожування препарат не зберігається довго - Bloomberg вказав на два головних недоліки вакцини Pfizer
    Після розморожування препарат не зберігається довго
    Фото: Pfizer/Facebook

    Вакцина Pfizer і BioNTec має певні недоліки, які можуть знизити її доступність навіть для заможних країн

    Як пише Bloomberg, найсуттєвішим недоліком нової вакцини є необхідність зберігання при дуже низькій температурі, понад мінус 70 градусів за Цельсієм. Відсутність екстремально низьких температур потенційно може привести до псування великої кількості вакцини.

    Наразі навіть найзаможніші країни не мають у своєму розпорядженні потрібну кількість відповідних морозильних камер.

    Після розморожування препарат не зберігається довго -  його потрібно вжити протягом п'яти днів, інакше він стане непридатним для використання. Для успішного формування імунітету потрібно зробити дві ін'єкції.  

    9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

    Очікується, що ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової.

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    ЗМІ вакцинація коронавірус
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