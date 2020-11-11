Bloomberg вказав на два головних недоліки вакцини Pfizer

Після розморожування препарат не зберігається довго

Вакцина Pfizer і BioNTec має певні недоліки, які можуть знизити її доступність навіть для заможних країн

Як пише Bloomberg, найсуттєвішим недоліком нової вакцини є необхідність зберігання при дуже низькій температурі, понад мінус 70 градусів за Цельсієм. Відсутність екстремально низьких температур потенційно може привести до псування великої кількості вакцини.

Наразі навіть найзаможніші країни не мають у своєму розпорядженні потрібну кількість відповідних морозильних камер.

Після розморожування препарат не зберігається довго - його потрібно вжити протягом п'яти днів, інакше він стане непридатним для використання. Для успішного формування імунітету потрібно зробити дві ін'єкції.

9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.

Очікується, що ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової.