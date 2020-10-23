Трамп і Байден напередодні дебатів здали тест на коронавірус



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Байден Трамп отримали негативні результати тесту на Covid–19

Президент США Дональд Трамп здав тест на коронавірус перед заключними дебатами. Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден також отримав негативний результат тесту на Covid–19.

Про це повідомляє CNN і Reuters.

«Сьогодні колишній віцепрезидент Байден пройшов ПЛР–тестування, і Covid–19 у нього не було виявлено», – заявили у передвиборчому штабі Байдена.

Про негативний результат тесту на коронавірус у Трампа розповів глава апарату Білого дому Марк Медоуз.

Наразі Байден лідирує в більшості опитувань громадської думки. Згідно з результатами спільного опитування газети The Guardian та компанії Opinium Research, опублікованими 14 жовтня, Байден випереджає Трампа за популярністю на 17 процентних пунктів.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

Нагадаємо, цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.