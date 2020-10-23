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    Економіка та фінанси

    Скільки коштує перевіритись на Соvid-19 у приватних лабораторіях (графіка)

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    Тести на коронавірус - Скільки коштує перевіритись на Соvid-19 у приватних лабораторіях (графіка)
    Тести на коронавірус

    Ціна ПРЛ-аналізу стартує від 700 до 2265 грн

    У Києві багато приватних лабораторій пропонують дізнатися, чи є у вас сама інфекція коронавірусу або антитіла до коронавірусу.

    Тест полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) залишається єдиним видом дослідження, який дає підстави для встановлення діагнозу Covid-19.

    ПЛР-тест показує наявність або відсутність в організмі людини ДНК або РНК-вірусу. Він може виявити вірус уже в перші дні зараження та є на 100% точним.

    На здавання й отримання результату гарантованого державою безкоштовного ПЛР-тесту хворим із підозрою доводиться чекати до трьох тижнів: до двох тижнів чекати на можливість здати тест і ще тиждень – на його результат. За протоколом, лікар одразу обов'язково направляє на таке безкоштовне обстеження.

    Ціна в приватній клініці: вдома 2300-3000 грн, у лікарні 1600-2265 грн. Є також дешевші варіанти.

    Є і приватні клініки з більш демократичними цінами: наприклад, 700 грн за ПЛР у ДНК лабораторії.

    1603354458-432

    Раніше повідомлялося, що безкоштовні тести в державних медзакладах і лабораторіях роблять пацієнтам із підозрою на коронавірус і тільки за рекомендацією лікаря. 

    Із приходом осені і похолоданням розпочався ще й сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Тільки минулого тижня в столиці зареєстрували понад 8 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

    Київ лікар грип інфекція ДНК вірус коронавірус
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