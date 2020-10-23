Скільки коштує перевіритись на Соvid-19 у приватних лабораторіях (графіка)



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Тести на коронавірус

Ціна ПРЛ-аналізу стартує від 700 до 2265 грн

У Києві багато приватних лабораторій пропонують дізнатися, чи є у вас сама інфекція коронавірусу або антитіла до коронавірусу.

Тест полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) залишається єдиним видом дослідження, який дає підстави для встановлення діагнозу Covid-19.

ПЛР-тест показує наявність або відсутність в організмі людини ДНК або РНК-вірусу. Він може виявити вірус уже в перші дні зараження та є на 100% точним.

На здавання й отримання результату гарантованого державою безкоштовного ПЛР-тесту хворим із підозрою доводиться чекати до трьох тижнів: до двох тижнів чекати на можливість здати тест і ще тиждень – на його результат. За протоколом, лікар одразу обов'язково направляє на таке безкоштовне обстеження.

Ціна в приватній клініці: вдома 2300-3000 грн, у лікарні 1600-2265 грн. Є також дешевші варіанти.

Є і приватні клініки з більш демократичними цінами: наприклад, 700 грн за ПЛР у ДНК лабораторії.

Раніше повідомлялося, що безкоштовні тести в державних медзакладах і лабораторіях роблять пацієнтам із підозрою на коронавірус і тільки за рекомендацією лікаря.

Із приходом осені і похолоданням розпочався ще й сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Тільки минулого тижня в столиці зареєстрували понад 8 тисяч хворих на грип та ГРВІ.