Впродовж минулого тижня від коронавірусу померла рекордна кількість людей – ВООЗ

Загальна кількість інфікованих зросла майже на чотири мільйони

Половина смертей припадає на Північну і Південну Америку

Від коронавірусу на планеті минулого тижня померло більш ніж 96 тисяч осіб – це рекордна кількість за увесь час пандемії.

Про це свідчать дані епідеміологічного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У ньому йдеться про те, що з 25 по 31 січня у світі було зареєстровано 96 364 летальних випадків через коронавірус.

Майже половина смертей припадають на Північну і Південну Америку (47 277), в Європі за минулий тиждень померли 36 674 хворих.

Окрім того, загальна кількість інфікованих впродовж минулого тижня на планеті зросла на майже 3,7 млн осіб. Нині вона сягає 102 942 987 інфікованих.

За увесь час пандемії від коронавірусної хвороби та її ускладнень померло вже 2 232 233 пацієнти.

Разом з тим, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус відзначив спад захворюваності в світі на ковід третій тиждень поспіль. Такі показники говорять про можливість контролювати вірус навіть за наявності його нових різновидів, які зараз циркулюють, вдаючись до противірусних заходів.