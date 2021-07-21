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    Вперше за президентства Байдена. США нанесли авіаудар по Сомалі

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    США завдали повітряного удару по бойовиках &laquo;Аль-Шабааб&raquo; - Вперше за президентства Байдена. США нанесли авіаудар по Сомалі

    США завдали повітряного удару по бойовиках «Аль-Шабааб»

    Фото: wallup.net

    Бойовики прагнуть повалити уряд в Сомалі

    Сполучені Штати Америки завдали повітряного удару по бойовиках «Аль-Шабааб» в Сомалі. Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що це був перший удар по сомалійських бойовиках з 20 січня, коли Джо Байден став президентом США.

    За первісною оцінкою командування, в результаті цього авіаудару жоден мирний житель не постраждав і не був убитий.

    За даними представника американського міноборони, Африканське командування збройних сил США поки не може уточнити, якої шкоди було завдано угрупованню «Аш-Шабаб» через те, що бої між бойовиками і проурядовими силами тривають.

    Пов'язане з «Аль-Каїдою» угрупування «Аль-Шабааб» прагне повалити уряд в Сомалі. Вони хочуть встановити владу, яка буде заснована на суворому тлумаченні законів шаріату.

    Навесні у Сомалі сталася серія терактів: шестеро осіб загинули й ще четверо отримали поранення унаслідок підриву смертника у столиці Сомалі – Могадішо.

    Також потужний вибух стався в столиці Сомалі Могадішо 5 березня. У ресторан, де знаходилося багато людей, врізався автомобіль з вибухівкою.

    До слова, на військовій базі в місті Бата в Екваторіальній Гвінеї сталася серія вибухів – загинули щонайменше 15 людей, близько 500 поранено. Вибухи стали наслідком халатності, пов’язаної з використанням динаміту у військовій казармі.

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    Теги: США авіація тероризм Сомалі
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    Вперше за президентства Байдена. США нанесли авіаудар по Сомалі