В результаті вибуху смертника у Сомалі вбито шість людей

Терорист міг прагнути завдати удару по відділку поліції

Щонайменше шестеро осіб загинули й ще четверо отримали поранення унаслідок підриву смертника у столиці Сомалі – Могадішо.

Про це розповів речник міністерства інформації Сомалі Ізмаель Мухтар Омар, – повідомляє Укрінформ.

«Шестеро людей, серед яких троє жінок й дитина, були вбиті, й ще четверо – поранені, коли смертник підірвав себе у кафе в районі Шангані», – розповів Омар.

Мотиви смертника поки не були встановлені, але за однією із версій, він міг прагнути завдати удару по відділку поліції або по будівлі міністерства, що знаходяться поруч.

Теракт трапився усього за кілька годин після того, як сомалійські військові заявили про знищення 85 та затримання ще 15 бойовиків аль-Шабаб на їх двох базах.

У південних регіонах Сомалі тривають зіткнення між урядовими силами та екстремістами аль-Шабааб. Протистояння почалося після того, як від бойовиків було звільнено столицю Сомалі в серпні 2011 року.

Нагадаємо, 8 березня, на військовій базі в місті Бата в Екваторіальній Гвінеї сталася серія вибухів – загинули щонайменше 15 людей, близько 500 поранено. Вибухи стали наслідком халатності, пов’язаної з використанням динаміту у військовій казармі.

Як повідомлялося, потужний вибух стався в столиці Сомалі Могадішо в п’ятницю, 5 березня. У ресторан, де знаходилося багато людей, врізався автомобіль з вибухівкою.

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