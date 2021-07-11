Талібан заявив, що контролює 85% території Афганістану

Офіційна влада Афганістану заперечила заяви талібів про те, що вони захопили контроль над більшою територією країни

Представники Талібану виступили із заявою, що угруповання захопило контроль над 85% території Афганістану, звідки США та інші країни західної коаліції виводять свій контингент.

Про це повідомляє Reuters.

«Представники Талібану заявили, що сунітське повстанське мусульманське угруповання взяло під контроль 85% території Афганістану», – зауважує видання.

Це спричинило нові занепокоєння міжнародної спільноти щодо потенційних проблем з доставленням ліків та іншої допомоги в країну.

Тим часом офіційна влада Афганістану заперечила заяви талібів про те, що вони захопили контроль над більшою територією країни. У Кабулі назвали це пропагандистською кампанією, яку лідери Талібану розгорнули на тлі виведення іноземних військ на чолі зі США. Водночас влада Афганістану визнала, що таліби захопили важливий округ у провінції Герат, де мешкають десятки тисяч шиїтських хазарів.

За повідомленням Reuters, сотні осіб – співробітників служби безпеки й біженців – продовжують втікати з країни в сусідні Іран і Таджикистан, викликаючи цим занепокоєння у Москви та інших столицях щодо можливого проникнення радикальних ісламістів у Центральну Азію.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Як повідомлялося, Таджикистан мобілізує резервістів через загострення на кордоні.

До слова, Туркменістан стягує військову техніку до кордону з Афганістаном.