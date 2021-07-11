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    Талібан заявив, що контролює 85% території Афганістану

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    Таліби захопили важливий округ у провінції Герат - Талібан заявив, що контролює 85% території Афганістану

    Таліби захопили важливий округ у провінції Герат

    Фото з відкритих джерел

    Офіційна влада Афганістану заперечила заяви талібів про те, що вони захопили контроль над більшою територією країни

    Представники Талібану виступили із заявою, що угруповання захопило контроль над 85% території Афганістану, звідки США та інші країни західної коаліції виводять свій контингент.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Представники Талібану заявили, що сунітське повстанське мусульманське угруповання взяло під контроль 85% території Афганістану», – зауважує видання.

    Це спричинило нові занепокоєння міжнародної спільноти щодо потенційних проблем з доставленням ліків та іншої допомоги в країну.

    Тим часом офіційна влада Афганістану заперечила заяви талібів про те, що вони захопили контроль над більшою територією країни. У Кабулі назвали це пропагандистською кампанією, яку лідери Талібану розгорнули на тлі виведення іноземних військ на чолі зі США. Водночас влада Афганістану визнала, що таліби захопили важливий округ у провінції Герат, де мешкають десятки тисяч шиїтських хазарів.

    За повідомленням Reuters, сотні осіб – співробітників служби безпеки й біженців – продовжують втікати з країни в сусідні Іран і Таджикистан, викликаючи цим занепокоєння у Москви та інших столицях щодо можливого проникнення радикальних ісламістів у Центральну Азію.

    Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Як повідомлялося, Таджикистан мобілізує резервістів через загострення на кордоні.

    До слова, Туркменістан стягує військову техніку до кордону з Афганістаном.

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    Теги: Афганістан тероризм Талібан влада
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    Талібан заявив, що контролює 85% території Афганістану