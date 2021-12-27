«Зашморг у руках Путіна». Вітренко попередив новий уряд Німеччини про небезпеку

Голова «Нафтогазу» вважає, що газопровід став зашморгом не лише для України, а й для всієї східної Європи

Голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко сподівається, що з приходом до влади нового уряду у Німеччині, президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться так легко запустити «Північний потік-2». Про це Вітренко заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

«Так, із новим урядом у нас є надія, що Путін більше не зможе так легко діяти, що Німеччина винесе уроки зі своїх старих помилок. Зокрема «Зелені» мають дуже чіткі позиції. Є позитивні тенденції від «Соціал-демократичної партії Німеччини», а також Християнсько-демократичного союзу після Меркель», – зазначив Вітренко.

Голова «Нафтогазу» також вважає, що газопровід став зашморгом не лише для України, а й для всієї східної Європи.

«Окрім політичних причин, є вагомий аргумент: це суперечить європейському енергетичному законодавству. При цьому мережа і доставка не повинні бути зосереджені в одних руках – а тут і газ, і трубопровід належать «Газпрому». З політичної точки зору, увесь проєкт був масштабною помилкою, бо він дозволяє Кремлю шантажувати газом держави у Східній Європі, а не лише Україну. Кремль затягнув зашморг трубопроводу довкола Східної Європи», – вважає Вітренко.

Очільник «Нафтогазу» пояснив, чому Путін докладає стільки зусиль, аби запустити «Північний потік- 2». «У Путіна є чітка мета, з якою йому допомагають його німецькі лобісти від Герхарда Шредера та деяких партій: він хоче повернутися в старі часи, коли Радянський Союз мав довгострокові газові контракти з іншими країнами – і вони можуть зберігати залежність. Для цього він хоче зруйнувати ліберальний європейський газовий ринок, який серйозно обмежує його ціновий диктат та політичний вплив, а також можливість політичного шантажу з боку інших країн. Газ – це зброя Кремля. Ліберальні ринки завдають незручностей», – наголосив Вітренко.

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

Також віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

Нагадаємо, 8 грудня перед Бундестагом склав присягу новий федеральний канцлер Німеччини, представник соціал-демократів Олаф Шольц. Таким чином, після 16 років, двох тижнів і двох днів канцлерства завершилася епоха Ангели Меркель.

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