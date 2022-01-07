Росія може створити провокацію, щоб напасти на Україну – США

Блінкен каже, що поки світ зрозуміє помилку, буде вже пізно

РФ шукає спосіб виправдати агресію

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України. Так, на його думку, Москва може виправдати нову агресію щодо України. Про це йшлося під час брифінгу очільника Держдепу.

«Нікому не слід дивуватися, якщо Росія влаштує провокацію чи інцидент, а потім спробує використати це для того, щоб обґрунтувати військову інтервенцію (в Україну – ред.) в надії на те, що до того моменту, як у світі зрозуміють, що тут була каверза, буде вже пізно», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, також державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 7 січня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили російську агресію щодо України.

До слова, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію на кордоні України із «Бухарестською дев'яткою». Зокрема, сторони обговорили розташування російських військових на кордоні з Україною. Відзначимо, що в «Бухарестську дев'ятку» входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.

Раніше держсекретар США провів розмову із Зеленським: про що говорили.

Як відомо, 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

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