Глава МЗС Франції назвав умову закриття «Північного потоку-2»

Ле Дріан окреслив стратегічні наслідки для Росії через її агресивну політику

Очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що в разі загострення ситуації на Україні в числі заходів у відповідь може обговорюватися питання про закриття газопроводу «Північний потік-2».

«Це в першу чергу питання Німеччини. З приводу цього питання Франція завжди демонструвала велику стриманість, щодо «Північного потоку-2». Але я думаю, що якщо буде нова агресія на Україні, це питання буде обговорюватися», – сказав Ле Дріан в ефірі телеканалу BFMTV, відповідаючи на питання ведучого, «чи треба закривати «Північний потік-2», якщо Росія вторгнеться на Україну».

Міністр у черговий раз підкреслив, що «якщо буде додаткова агресія проти України, стратегічні наслідки будуть серйозними».

«Але це не означає, що не треба говорити з Росією», – додав глава французького МЗС.

До слова, Держдепартамент США стурбований майбутнім голосуванням у Сенаті щодо пропозиції республіканця Теда Круза про введення нових санкцій проти «Північного потоку–2». Держдеп побоюється, що санкції підірвуть «об'єднаний фронт» із протидії Росії.

Днями у Республіканській партії США розповіли про швидкі санкції, які планує ухвалити американський Сенат проти газопроводу «Північний потік–2».

До слова, у грудні минулого року президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік, але від нових санкцій проти газопроводу «Північний потік-2» у документі відмовилися.

Раніше сенатор США назвав термін розгляду санкцій проти «Північного потоку–2».

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку–2».

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік–2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

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