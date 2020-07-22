У Туркменістані, де заперечують коронавірус, лікарні переповнені хворими на пневмонію



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Офіційно влада Туркменістану не визнає, що в країні є Covid-19

Пацієнтів почали тестувати на Covid-19, і в більшості випадків тести підтверджують наявність коронавірусу.

У Туркменістані до 1 серпня припиняється робота великих торгових центрів, ринків, театрів, парків, підприємств сфери послуг, спортивних об’єктів. Ресторани, їдальні та інші точки громадського харчування зможуть працювати лише на винос, а в місцях масового скупчення необхідно дотримуватися двометрової дистанцію, повідомляє туркменська редакція «Радіо Свобода – Радіо Азатлик». Влада Туркменістану при цьому продовжує стверджувати, що в країні немає жодного випадку коронавірусної інфекції.

За офіційною інформацією, нові обмеження запроваджуються з метою профілактики інфекційних захворювань. Кілька днів тому Всесвітня організація охорони здоров’я закликала владу країни вдатися до таких заходів громадської безпеки, ніби коронавірус уже є в країні. З 14 липня в Туркменістані припинені пасажирські залізничні перевезення, в Міністерстві охорони здоров’я закликали громадян носити на вулицях медичні маски.

ЗМІ відзначають різке зростання смертності від пневмонії майже у всіх регіонах країни. За даними журналістів, пацієнтів усе ж тестують на Covid-19, і в більшості випадків тести підтверджують наявність коронавірусу.

Офіційно влада Туркменістану не підтверджує, що в країні є Covid-19. Це відбувається попри те, що, за даними очевидців, щодня тільки в одній лікарні в Ашгабаті вмирають близько 50 людей. Однак минулого тижня Міністерство охорони здоров’я і медичної промисловості Туркменістану офіційно рекомендувало громадянам користуватися масками і дотримуватися соціальної дистанції через «підвищений вміст пилу і хвороботворних мікробів у повітрі». Президент Гурбангули Бердимухамедов після цього офіційно з’явився на відео в масці, а в країні були закриті всі ринки і мечеті.

Зазначимо, що наприкінці березня влада Туркменістану заборонила вживати слово «коронавірус».