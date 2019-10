Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії, загинула людина

Агентство повідомляє, що в передмісті Лос-Анджелеса вогонь знищив містечко з будинків на колесах

В американському штаті Каліфорнія через масштабні лісові пожежі на території штату евакуювали понад 100 тисяч людей.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що в результаті лісової пожежі загинув один чоловік, у якого стався серцевий напад.

Агентство уточнює, що полум’я спалахнуло в ніч на четвер, 10 жовтня, і до пів дня п’ятниці охопило близько 7500 акрів землі (понад 30 квадратних кілометрів), «перетворившись у найбільшу і найлютішу природну пожежу у Південній Каліфорнії».

Вогонь швидко поширився через суху погоду та вітер.

Aerial footage shows the scope of the Saddleridge Fire, which has prompted evacuation orders for tens of thousands of people in the northern Los Angeles area. The blaze exploded to over 4,000 acres overnight https://t.co/vlMhg8vh3k



Follow latest updates: https://t.co/TZ4iIUXtfP pic.twitter.com/4scHvuxAhE