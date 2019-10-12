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    У світі

    Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії, загинула людина

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    Полум’я спалахнуло в ніч на четвер, 10 жовтня, і до пів дня п’ятниці охопило близько 7500 акрів землі (понад 30 квадратних кілометрів)

    Агентство повідомляє, що в передмісті Лос-Анджелеса вогонь знищив містечко з будинків на колесах

    В американському штаті Каліфорнія через масштабні лісові пожежі на території штату евакуювали понад 100 тисяч людей.

    Про це повідомляє Reuters.

    Відомо, що в результаті лісової пожежі загинув один чоловік, у якого стався серцевий напад.

    Агентство уточнює, що полум’я спалахнуло в ніч на четвер, 10 жовтня, і до пів дня п’ятниці охопило близько 7500 акрів землі (понад 30 квадратних кілометрів), «перетворившись у найбільшу і найлютішу природну пожежу у Південній Каліфорнії».

    Вогонь швидко поширився через суху погоду та вітер.

    Велика частина штату залишилася без світла — від електропостачання відключили 20 тисяч приміщень в Лос-Анджелесі і графствах Сан-Бернандіно і Керг. Подачу струму також припинили на північ штату і в частині Сан-Франциско.

    Агентство повідомляє, що в передмісті Лос-Анджелеса вогонь знищив містечко з будинків на колесах. Десятки людей постраждали.

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