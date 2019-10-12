На Сумщині чоловік через ревнощі влаштував стрілянину у гральному клубі



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На Сумщині поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину Фото: Нацполіція

У випадку доведення вини чоловіка, за скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

Чоловік влаштував бійку з іншими відвідувачами клубу, а згодом повернувся на місце конфлікту зі зброєю у руках.

Про це повідомляє Нацполіція Сумщини.

Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в гральному закладі. Як з'ясувалось під час першочергових слідчих дій, причиною такого вчинку чоловіка стали ревнощі. Спочатку він влаштував бійку з іншими відвідувачами клубу, а згодом повернувся на місце конфлікту зі зброєю у руках.

Про нічну стрілянину в гральному клубі до поліції повідомили співробітники закладу. За вказаною адресою одразу була направлена група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення.

За словами працівниць клубу, все почалось з того, що між кількома відвідувачами виник словесний конфлікт, потім у хід пішли стусани. І хоча учасників бійки розборонили, за годину один з них, — той, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, — повернувся до закладу з мисливською рушницею та вистрілив у стелю.

Поліцейські одразу розпочали комплекс оперативно-пошукових заходів, на території райцентру був введений в дію оперативний план «Грім». Невдовзі правоохоронці встановили особу «стрілка» та місця його можливого перебування. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.

«За обома адресами, де міг знаходитися підозрюваний, двері ніхто не відчинив. Проте за оперативними даними він перебував саме у себе вдома. Крім нього, у квартирі знаходились його матір та сестра, — розповідає Валерій Строкач, виконуючий обов’язки заступника начальника ГУНП в Сумській області — начальника кримінальної поліції. — Враховуючи всю небезпеку, яку становить собою нетверезий чоловік зі зброєю, було прийнято рішення залучити до операції по його затриманню співробітників спецпідрозділу «КОРД». Крім того, велись переговори з жителями цієї квартири про надання правоохоронцям безперешкодного доступу у житло та добровільну здачу самого чоловіка. В останній момент перед примусовим відкриттям дверей поліцейськими сестра підозрюваного все ж таки відчинила двері до помешкання».

Затриманого громадянина поліцейські доставили до відділення поліції, і він розповів про причини своєї агресивної поведінки. За його словами, будучи напідпитку він вирішив відвідати свою знайому, що працює в одному з закладів міста.

Там побачив, як дівчина спілкується з незнайомими чоловіками, і це дуже йому не сподобалось. Він зробив незнайомцям зауваження, а потім між ними розгорівся конфлікт, який переріс у бійку. Як йшов додому за рушницею та повертався назад до клубу — не пам’ятає. Каже, що виною його «амнезії» стали спричинені йому побої та стара травма голови.

Виникли у працівників поліції відповідні питання і з приводу роботи грального закладу, за фактом діяльності якого в рамках раніше відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування.

Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Відносно нього в поліції вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». У випадку доведення вини чоловіка, за скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.