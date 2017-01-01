Японія заявила про намір придбати ракети, які здатні вразити КНДР

JSM, який планує закупити Японія, може вражати цілі на відстані 1000 км

Японія має намір придбати крилаті ракети середньої дальності повітряного базування, здатні вразити Північну Корею. Про це заявив японський міністр оборони Ітунорі Онодера, повідомляє видання Reuters. При цьому він не згадував про загрозу з боку КНДР, а лише вказав, що нові ракети допоможуть в обороні країни. [READ_MORE] «Ми



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Фото: Reuters Міністр оборони Японії Ітунорі Онодер

JSM, який планує закупити Японія, може вражати цілі на відстані 1000 км

Японія має намір придбати крилаті ракети середньої дальності повітряного базування, здатні вразити Північну Корею. Про це заявив японський міністр оборони Ітунорі Онодера, повідомляє видання Reuters.

При цьому він не згадував про загрозу з боку КНДР, а лише вказав, що нові ракети допоможуть в обороні країни.

«Ми плануємо залучити JSM (об'єднані ракетоносії), які будуть встановлені на F-35A (малопомітний винищувач) як «ракети для протистоянь», які можуть бути випущені за межі радіусу загрози противника», — наголосив Онодера.

Зазначається, що JSM розроблений норвезькою компанією Kongsberg Defense & Aerospace. Він має дальність дії 500 кілометрів може вражати цілі на відстані 1000 км.

Якщо країна все-таки придбає подібні ракети, вони стануть зброєю з найдовшим радіусом дії в Японії.