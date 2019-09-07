З дна Балтійського моря зникла німецька підводна обсерваторія



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Фото GEOMAR

Дослідницька станція була встановлена в грудні 2016 року в забороненій для судноплавства зоні

Німецька підводна обсерваторія зникла з дна Балтійського моря.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Центру океанічних досліджень ім. Гельмгольца (GEOMAR).

Зв’язок з обсерваторією перервалася 21 серпня. Спочатку вчені припускали, що виникли проблеми зі зв’язком, однак пізніше водолази виявили пропажу обсерваторії, виявивши на морському дні тільки обірваний кабель. Експерти виключили версію, що станцію могло віднести течією, оскільки вона складалася з двох блоків, які важили 550 і 220 кг відповідно. Подібна підводна обсерваторія коштує близько 300 тисяч євро (близько 22 млн рублів), говориться в повідомленні.

Дослідницька станція була встановлена в грудні 2016 року в забороненій для судноплавства зоні біля узбережжя Німеччини. З її допомогою фахівці збирали дані, в тому числі про температуру, вміст поживних речовин, кисню і хлорофілу, які дозволяли оцінити екологічний стан південно-західної ділянки Балтійського моря. Також обсерваторія могла вимірювати додаткові показники, такі як швидкість течії і концентрація метану на морському дні.

Як повідомлялося, у російській частині Арктики колишня полярна станція зникла разом з льодовиком.