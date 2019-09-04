У російській частині Арктики зникла полярна станція разом з льодовиком



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Закинута станція на острові Ушакова до зникнення

Крім зникнення колишньої полярної станції дослідники помітили близько 200 моржів

Будинки полярної станції, які раніше розташовувалася на острові Ушакова в Північному Льодовитому океані, зникли разом з фрагментом льодовика, на якому вони розташовувалися.

Про це російському агентству ТАСС в середу повідомила керівник комплексної експедиції «Архіпелаги Арктики-2019: Північна Земля» Марія Гавріло з борта науково-експедиційного судна «Професор Молчанов».

«На острові Ушакова за допомогою аероспостереження зафіксували зникнення колишньої полярної станції, що знаходилася на схилі льодовикового купола. Весь комплекс будівель відколовся разом з айсбергом, залишивши на краю льодовика тільки купу іржавих бочок. Разом зі станцією зникла і невелика колонія морських птахів — трипалих мартинів і білих чайок , які влаштувалися на кинутих будівлях після закриття», — повідомила Гаврило.

Експедиція обстежувала острів дистанційно, не висаджуючись на нього. Крім зникнення колишньої полярної станції дослідники помітили близько 200 моржів.

Крім острова Ушакова фахівці обстежили 10 берегових точок, на вісім з яких вони висаджувалися. Фахівці відбирали зразки наземних і прибережних безхребетних, збирали дані про птахів і тварин різних островів, а також проводили гідробіологічні та океанографічні роботи.