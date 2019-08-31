Вчені знайшли древні поховання єгиптян, яким щонайменше 6 тисяч років



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Неолітичний череп Фото The Conversation

Вченим вдалося знайти шість поховань, які багато про що розповіли

Археологи дослідили пустелі на заході Нілу і виявили древні поховання єгиптян часів неоліту.

Про це повідомляє The Conversation.

За результатами дослідження, яке опублікували в журналі African Archaeological Review, археологи знайшли рештки людей і предмети, які відносяться до приблизно 9300-4000 років до нашої ери.

Вченим вдалося знайти шість поховань, які багато про що розповіли.

Тоді, як відомо, клімат на території Єгипту був досить вологим, що дозволяло розвивати людям свою культуру.

«Археологи кажуть, що єгиптяни, які жили протягом пізнього неоліту, одомашнювали худобу і кіз, переробляли дикі рослини, а також створювали мегаліти, святині та календарні кола, які віддалено схожі на Стоунхендж», – йдеться у повідомленні.

Наприкінці неоліту ці люди почали ховати людей на кладовищах. Перші знахідки такого типу були ще на початку 2000-х років.

«Вивчення знайдених 68 скелетів допомогло археологам визначити, що у жителів західного Єгипту того часу був низький рівень смертності дітей, середній зріст чоловіків становив близько 170 см, а жінок – 160 см. При цьому, єгиптяни неолітичного періоду жили досить довго як для того часу, – в середньому від 40 до 50 років. Пізніше, в період з 2009-го по 2016-й, археологи знайшли ще три стародавніх кладовища зі 130 скелетами. Згідно з аналізом нових рештків, рівень смертності серед дітей все ж був вище: на кладовищах були окремі місця для поховань немовлят і дітей до трьох років. Крім того, середня тривалість життя скоротилася майже на 10 років», – йдеться у дослідженні.

Вчені вияснили, що на той час жінок могло бути більше, ніж чоловіків, що спричинило полігамію.

Також тодішні люди шанували своїх предків і намагалися відновлювати скелети.

Автори дослідження пишуть, що головною проблемою для вивчення історичної спадщини Єгипту та всього світу є ерозія рештків древніх людей, яка значно збільшилася у період з 2001-го.

Нагадаємо, знайденому в Ефіопії черепу австралопітека чоловічої статі 3,8 млн років. Він може змінити уявлення вчених про те, як саме відбувалася еволюція перших людей.