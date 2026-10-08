В Омську палає найбільший нафтопереробний завод Росії (відео)

опублікував кадри пожежі та заявив про ураження підприємства

В Омську спалахнула пожежа на території найбільшого нафтопереробного заводу Росії. Кадри з місця події опублікував OSINT-канал Supernova+, пише «Главком».

На відео та фото видно густий дим над територією підприємства. Російські ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на Омський НПЗ. Місцеві жителі розповіли, що чули щонайменше два вибухи, після чого над заводом з'явився дим. Напередодні в Омській області оголосили режим безпілотної небезпеки.

Атаку підтвердив губернатор Омської області Віталій Хоценко. За його словами, російська ППО працювала по безпілотниках, а наслідки події уточнюються. Водночас інформації про масштаб пошкоджень підприємства від російської влади наразі немає.

🔥 Новини з боліт. В Омську СОУ уразили Омський НПЗ - найбільших нафтопереробний завод росії Кадрами пожежі діляться місцеві мешканці... https://t.co/Xe6KBqCuis — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 8, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Варто зазначити, що Омський нафтопереробний завод належить «Газпром нефти» та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його проєктна потужність становить близько 22 млн тонн нафти на рік. Підприємство розташоване приблизно за 2,5 тис. км від кордону України.

Це вже не перша атака на Омський НПЗ. 6 липня 2026 року українські безпілотники вперше уразили підприємство. Тоді, за даними OSINT-каналів, пошкоджень зазнала установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11, потужність якої становить 8,4 млн тонн на рік — близько 40% потужності заводу.

Наразі невідомо, чи призвела нова атака до зупинки або обмеження роботи підприємства. Інформація про наслідки удару уточнюється.